Benzema de retour à l'OL ? Lacombe n'y croit pas

Douze ans après son départ pour Madrid, Karim Benzema va jouer ce mardi soir dans son fief de Lyon avec l'équipe de France, face à la Finlande. Mais pour ce qui est d'un retour à l'OL, Bernard Lacombe n'est pas très optimiste.

C'est la petite histoire dans la grande. Alors que l'équipe de France affrontera ce mardi soir à Lyon (ou plus exactement Décines) la Finlande, dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022, cette rencontre marquera le retour de Karim Benzema sur les terres de ses premiers exploits, et son baptême du feu au Groupama Stadium.

Depuis son transfert de l'OL vers le Real Madrid à l'été 2009, l'attaquant tricolore a déjà eu l'occasion de rejouer dans le Rhône en Ligue des champions, mais cette affiche internationale sera forcément particulière. Pour lui, pour ses nombreux supporters, et pour les membres ou ex-membres de l'OL.

"Il fait partie des immenses joueurs du championnat espagnol"

Ancien joueur et dirigeant du club rhodanien, Bernard Lacombe voit ce retour de Benzema comme un "clin d'oeil", après avoir passé "des moments merveilleux" avec lui par le passé.

"On a gardé contact, explique-t-il à BFM Lyon. Karim nous a invité un jour avec des collègues à Madrid pour un match contre le Barça. Karim, c’est le joueur qui peut rassurer une équipe. On lui donne le ballon, il sait le garder pour que les autres viennent autour de lui. Et si une ou deux occases se présentent, il est capable d’actions merveilleuses. Il fait partie des immenses joueurs du championnat espagnol."

"Je ne pense pas qu’il revienne parce qu’il joue dans le plus grand club du monde"

Mais alors que le président lyonnais Jean-Michel Aulas a confié son "rêve" de faire revenir le buteur merengue dans le club de ses débuts, Lacombe n'est pas très optimiste à ce sujet.

"Beaucoup de gens disent qu’il va peut-être revenir après sa carrière (au Real Madrid), moi je ne pense pas qu’il revienne parce qu’il joue dans le plus grand club du monde et il a envie de finir en beauté", estime-t-il. D'ailleurs, Benzema vient de prolonger jusqu'en 2023, année de ses 36 ans. "A Madrid, il est quand même l’un des plus grands joueurs français, poursuit Lacombe. Je ne pense pas qu’il soit sur un départ pour venir à l’OL. En plus, ses revenus au Real Madrid sont très élevés, et ce serait difficile pour nous..."

Quoi qu'il arrive, Bernard Lacombe espère que le match de mardi sourira à son ancien protégé et aux Bleus. "Espérons que demain les choses se passent du mieux possible, observe-t-il. Ce serait merveilleux qu’on puisse gagner contre la Finlande, même si ce n’est pas l’Allemagne, l’Argentine ou le Brésil."