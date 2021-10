Bernard Tapie, ancien président de l’OM, est mort

L'ancien président de l'Olympique de Marseille Bernard Tapie est mort ce dimanche matin à l'âge de 78 ans des suite d'un cancer. L'ancien patron olympien, adulé par les supporters, a très fortement marqué le foot français en lui apportant notamment sa première Ligue des champions en 1993. Il a ensuite été condamné pour tentative de corruption dans l'affaire VA-OM.

L'ancien président de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie est mort ce dimanche matin des suites d'un cancer annonce sa famille. Il avait 78 ans. Celui qui avait dirigé l'OM entre 1986 et 1993 se battait depuis plusieurs années contre la maladie. L'homme d'affaire qui a aussi occupé la fonction de ministre a apporté au club marseillais ses plus grandes heures de gloire avec notamment la victoire en Ligue des champions en 1993, la première et la seule à ce jour remportée par un club français.

>>> Bernard Tapie, toutes les réactions en direct

Bernard Tapie en 1993 avec la Ligue des champions © ICON Sport

Anigo : "Marseille a perdu un monument"

"Il était hors du commun, en avance et seulement en sport", a commenté Rolland Courbis, ancien coach de l'OM, sur RMC. "Cela va être un jour extrêmement triste pour la ville de Marseille, cette ville a perdu un monument, poursuit José Anigo, ex-joueur et dirigeant marseillais. Il a marqué à tout jamais ce club et pour de longues années encore. Ce qui va rester c'est le combattant qu'il a été lors des derniers mois de sa vie." Adulé par les supporters, Bernard Tapie a aussi été à l'origine de la chute du club phocéen dans les années 90, étant à l'origine d'une tentative de corruption dans le match de Ligue 1 face à Valenciennes en 1993 juste avant la finale de C1 contre Milan. En 1996, il a été condamné à une peine de six mois de prison ferme dans ce qu'on a appelé l'affaire VA-OM. Il a effectué un bref retour à l'OM en 2001-2002, sans succès, au poste de directeur sportif.

Plus d'infos à venir