Blaise Matuidi: "Galtier a les qualités pour emmener le PSG au sommet"

Ancien milieu de terrain parisien et joueur de Christophe Galtier à Saint-Etienne, Blaise Matuidi estime que le coach du PSG a les moyens d’emmener le club de la capitale au sommet.

S’il est désormais éloigné des terrains depuis son départ de l’Inter Miami, Blaise Matuidi, 35 ans, n’en reste pas moins un observateur attentif de l’actualité du football. Et en particulier de ses anciens clubs. C’est notamment le cas du PSG où le champion du monde 2018 a joué pendant six saisons (2011-2017). Un intérêt renforcé par la présence sur le banc de Christophe Galtier, son ex-entraîneur à Saint-Etienne.

"C’est un coach que je connais bien, sourit Matuidi, interrogé vendredi par RMC Sport. Je suis très content pour lui. Je l’ai connu, il était second (il était l’adjoint d’Alain Perrin, ndlr). Il est passé premier. Il s’est tout de suite mis dans le bain. Il a gagné en expérience."

"S’il est arrivé au Paris Saint-Germain d’aujourd’hui, c’est qu’il le mérite"

Pour Blaise Matuidi, retrouver "Galette" dans le club de la Capitale après des passages chez les Verts, à Lille et à Nice est tout sauf une surprise : "S’il est arrivé au Paris Saint-Germain d’aujourd’hui, c’est qu’il le mérite. Il a la chance d’avoir un effectif extraordinaire. Il a les qualités pour amener cette équipe au sommet. Ce sera difficile, comme chaque année mais ils en sont capables."

Et Matuidi de conclure : "En tant qu’ancien Parisien et joueur qui a toujours le cœur parisien, on sera derrière eux."