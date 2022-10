EN DIRECT - PSG: Messi touché à un mollet

Dans une interview au site espagnol Relevo, Edinson Cavani a souligné l’importance du suivi psychologique chez les joueurs. Il confie avoir suivi sa première thérapie après la traumatisante remontada subie par le PSG contre le Barça en 2017 (6-1) en Ligue des champions.

>> Les propos complets de Cavani

"La première fois que j'y suis allé (chez un thérapeute, ndlr), c'était après le match retour du Barça contre le PSG, révèle-t-il. Ça m'a beaucoup touché et il y a des choses qui te surchargent. En cinq minutes, tout ce que nous faisions a changé. C'est un si gros coup, que vous ne pouvez pas contrôler et, bien que ce ne soit que du football, cela touche d'autres parties de votre personne, avec des symptômes d'anxiété, des sueurs froides. J’ai eu des vertiges en m'endormant et j'avais déjà peur de m'endormir... Je me suis demandé: 'est-ce que j'ai un problème dans la tête?'. Je suis allé voir le médecin du PSG, que j'adore, et il m'a dit: "ce qui t'arrive, arrive à beaucoup de gens dans différents domaines." J'ai réalisé que je n'étais pas un super-héros."