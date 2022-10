PSG: Messi forfait à Reims, Mbappé malade, et une longue absence pour Nuno Mendes

Lionel Messi ne fera pas le déplacement avec le PSG ce samedi à Reims (21h, 10e journée de Ligue 1), tout comme Nuno Mendes, absent trois semaines. Kylian Mbappé est malade mais pas forfait.

Il manquera du beau monde dans les rangs du PSG pour le déplacement à Reims, samedi (21h, 10e journée de Ligue 1). Sorti en fin de match mercredi contre le Benfica Lisbonne (1-1), Lionel Messi est forfait pour le court déplacement en Champagne où il avait effectué ses grands débuts sous le maillot parisien en août 2021. L’attaquant argentin souffre du mollet après avoir reçu un coup. "Leo a demandé à sortir avec une gêne au mollet, a rappelé Christophe Galtier devant les médias du club, ce vendredi. Il n’est pas opérationnel pour ce match mais reprendra l’entrainement dimanche."

Mbappé malade mais "pas forfait"

Quelques instants plus tard face à la presse, le technicien s’est de nouveau montré rassurant au sujet de l’Argentin "mis au repos" à Reims mais qui reprendra la course le lendemain et "s’entraînera normalement lundi veille de match" contre le Benfica, mardi en Ligue des champions (21h, sur RMC Sport). Le septuple Ballon d’or manquera son premier match de la saison après avoir débuté tous les autres dans le rôle d’un titulaire.

Un autre forfait est confirmé, celui de Nuno Mendes, touché aux ischio-jambiers gauches au Portugal. Le club a annoncé "trois semaines d’absence" alors que Galtier a évoqué entre "trois et quatre semaines" pour son latéral gauche qui sera remplacé par Juan Bernat à Reims. "Cela va permettre à des joueurs d’avoir un temps de jeu plus élevé comme Juan", a confirmé Galtier.

Le technicien compte, en revanche, pour le moment sur Kylian Mbappé, amoindri par une angine et qui s’est contenté de rester en salle ce vendredi matin. "Kylian n’est pas forfait, il est victime d’une angine qu’il avait déjà surement avec le match (à Lisbonne, ndlr)", a-t-il souligné, ce qui pourrait expliquer sa prestation en demi-teinte au stade de la Luz. Au micro de la chaîne du PSG, Galtier avait même assuré que le champion du monde 2018 ferait le déplacement à Reims.

Il a aussi expliqué qu’il menait "une réflexion sur le secteur offensif" en l’absence de Lionel Messi en étudiant l’option d’une titularisation de Hugo Ekitike sur la pelouse de son ancien club. "Est-ce que Hugo va démarrer? Il y a une réflexion par rapport à ça parce que c’est notre deuxième attaquant de pointe de l’effectif, souligne-t-il. Il est dans un stade qu’il connait bien où il a été performant, il sera face à son ses anciens coéquipiers, son ancien public."