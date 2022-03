Bordeaux: Costil accusé de racisme par les Ultras, le vestiaire prend sa défense

Le gardien des Girondins de Bordeaux Benoit Costil a été accusé de racisme par les Ultramarines, principal groupe de supporters bordelais, ce dimanche lors de Bordeaux-Montpellier (0-2). Malgré le mutisme de la direction du club, le vestiaire compte bien soutenir jusqu'au bout le portier.

Il n’était pas présent lors des échanges houleux d’après-match. Mais Benoit Costil a été la cible de nombreuses critiques émises par les Ultras bordelais lors de la défaite contre Montpellier (2-0), dimanche au Matmut Atlantique.

Le portier bordelais s’est fait interpeller par le porte-parole du groupe de supporters, Florian Brunet, à la mi-temps de la rencontre. Un échange très tendu a eu lieu entre les deux hommes qui ont dû être séparés par des stadiers. Des "Costil raciste" sont ensuite tombés des tribunes toute la deuxième période. Le groupe de supporters bordelais a demandé son départ dans la foulée, fustigeant l’attitude soi-disant raciste du gardien de but et de Laurent Koscielny. Un ancien salarié du club, depuis licencié, aurait fait fuiter cette information.

Le vestiaire réfléchit à un communiqué de soutien, sans la direction

Au sein du club, aucun acte de racisme de la part des deux joueurs n’a pourtant été recensé. Au contraire, Benoit Costil est très apprécié par ses collègues et a été l'un des principaux fédérateurs du vestiaire bordelais et de nombreux salariés qui ne côtoient pas le groupe pro. Difficile donc de comprendre l’attitude des supporters qui, pour le moment, n’ont pas dévoilé de preuves suite à ses accusations.

Alors que, comme l’a annoncé 20 minutes, Benoit Costil a annoncé dimanche, à chaud, son départ du club à plusieurs joueurs, son attitude a évolué dans la journée. Le gardien de l’équipe de France était bien présent à l’entrainement ce matin, il a eu ensuite un entretien avec sa direction. "Il était moins énervé qu’hier soir et très soutenu par le groupe", affirme une source à RMC Sport. L’ensemble du groupe a ensuite échangé avec Admar Lopes, le directeur sportif, et Thomas Jacquemier, directeur général du club, dans une réunion collective. Les joueurs se sont mobilisés pour la défense de Benoit Costil alors que pour le moment aucune communication n’a été faite de la part de la direction pour évoquer la situation de l’ancien Rennais.

Les joueurs ont réclamé que l’institution des Girondins prenne le parti de son gardien mais face à l’absence de réaction, le vestiaire travaille ensemble pour mettre en forme un communiqué qui soutient Costil sans l’appui de la direction du club. Un élan de solidarité pour le portier bordelais qui porte le maillot girondin depuis cinq saisons et qui s’est toujours battu pour le club malgré les énormes turbulences de ses dernières saisons. Les négociations se poursuivent pour l’avenir du gardien de but à Bordeaux et même si la position de Benoit Costil a évolué depuis dimanche soir, et qu’il est moins catégorique concernant un éventuel départ, il se pourrait encore que l’un des principaux tauliers des Girondins ne porte plus le maillot marine et blanc prochainement. Sollicitée par RMC Sport, la direction du club n’a pas réagi.