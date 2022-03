Ligue 1: Costil front contre front avec un supporter, bronca, climat très tendu à Bordeaux

Des fumigènes avant la rencontre, des projectiles lancés sur Florent Mollet et une altercation entre Benoît Costil et un supporter, l'ambiance était tendue, dimanche après-midi à Bordeaux. Et cela ne s'est pas amélioré avec une défaite à 11 contre 9 face à Montpellier.

Les supporters bordelais avaient l’intention de se faire entendre, ce dimanche après-midi pour la réception de Montpellier au Matmut Atlantique en Ligue 1. Avant même le coup d’envoi, les Ultramarines ont enflammé le virage en craquant de très nombreux fumigènes de toutes les couleurs, obligeant l’arbitre de la rencontre à reporter le début de la rencontre faute de visibilité.

Les Ultras bordelais avaient accompagné cette opération d’un énorme tifo et surtout d’une banderole explicite qui indiquait "Depuis 35 ans, les fumigènes sont dans notre ADN". Le coup d’envoi a finalement été donné un quart d’heure plus tard, une fois la fumée dissipée.

Les fumigènes au Matmut Atlantique © Icon Sport

Une fois le match débuté, les supporters bordelais n’ont toutefois pas mis longtemps avant d’être excédés par la performance des Girondins. Après le deuxième but de Montpellier, à la 16e minute de jeu, les Ultramarines ont démarré une grosse bronca à destination de leurs joueurs.

Altercation entre Costil et un supporter

Certains ont aussi lancé des projectiles sur le buteur montpelliérain, Florent Mollet. Thomas Léonard, l’arbitre de la rencontre, a dû interrompre le match quelques instants pour demander au speaker du stade de faire une annonce accueillie par les sifflets des tribunes. Après un court échange avec Josuha Guilavogui, le capitaine bordelais, Léonard a fait reprendre la rencontre.

A la pause, ensuite, Benoît Costil est allé s’expliquer avec les Ultramarines, positionnés juste derrière son but durant la première période. Il s’est alors retrouvé front contre front avec l’un des responsables du groupe, dans un climat très tendu, avant de rentrer au vestiaire en applaudissant ironiquement l’attitude des supporters.

Le gardien girondin était devant son principal groupe de supporters, les Ultramarines. Lorsque les joueurs regagnaient le vestaire, Costil a été interpellé par le porte-parole des UB87 Florian Brunet. Un échange très tendu, les deux hommes ont dû être retenus par des stadiers et des membres du club. Les supporters reprochent l'attitude de Costil envers son défenseur Ahmedhodzic en première période. Le Bosnien est très apprécié des Ultras. Costil a regagné le vestiaire furieux en faisant signe que les Ultras avaient été payés par la direction, ce qui explique leur attitude très conciliante avec les dirigeants.

Les Ultras attendent les joueurs à la sortie

Les Girondins sont toujours lanterne rouge du championnat et se sont enfoncés encore un peu plus en s'inclinant contre le MHSC... à 11 contre 9 (2-0). Le tout sous une bronca du public. La fin de saison s'annonce très longue.

Le dispositif de sécurité à Bordeaux, le 20 mars 2022 © RMC Sport

Les Ultras bordelais, furieux, avaient décidé d'attendre les joueurs à la sortie du stade. Grosse mobilisation des stadiers, des forces de sécurité et des forces de l'ordre pour maintenir le calme.