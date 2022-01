Bordeaux: Costil s'estime "responsable" de la défaite contre l'OM

Capitaine des Girondins, Benoît Costil a tenu à faire son mea culpa après son erreur sur le seul but inscrit vendredi soir lors de la victoire de l'OM (1-0) au Matmut-Atlantique. Il a promis de vite relever la tête pour aider Bordeaux à remonter au classement.

Benoît Costil n'est pas du genre à manier la langue de bois. Ni à se défiler. Coupable sur le seul but inscrit vendredi lors de Bordeaux-OM (0-1), en ouverture de la 20e journée de Ligue 1, le gardien et capitaine des Girondins s'est présenté en zone mixte pour assumer son erreur. "C'est une vraie déception. Je suis un grand artisan de cette défaite. Cette erreur coûte cher. C'est un résultat difficile. On a fait ce que l'on pouvait avec les moyens du moment, de bonnes choses, pas que des mauvaises mais le résultat n'est pas là. Il casse cette série que tout le monde connaît et je ne vous fait pas un dessin, vous imaginez mon état d'esprit par rapport à ce résultat et cette erreur", a-t-il confié.

"Le club va avoir besoin de moi"

Car après 44 ans d'attente et 36 tentatives infructueuses, Marseille a donc mis fin à sa "malédiction" en s'imposant en championnat chez des Girondins affaiblis par le coronavirus. "Je n'en veux pas (à la LFP), il y a un règlement qui est en cours, on ne va pas se plaindre 1.000 ans, on n'est pas des petits garçons. Il y a des joueurs très diminués qui pouvaient jouer, on a assumé. Ce soir, il aurait été trop facile pour moi de me cacher et partir sans vous parler. J'ai voulu ce match, j'assume cette erreur lourde de conséquences. On se sent toujours con quand on fait ce genre d'erreur, c'est ce qui fait aussi la beauté du poste, on n'a pas le droit à l'erreur", a insisté Costil, dont la mauvaise relance en fin de première période a été parfaitement exploitée par Cengiz Ünder (37e).

"Je vais vous dire un truc : toute ma carrière, je l'ai construite dans la difficulté, elle sera comme ça jusqu'à la fin. Ce soir, je l'assume, je suis le gardien qui suis responsable de cette défaite après 44 ans mais ce club va avoir besoin de moi jusqu'à la fin de saison. Je vais batailler et je vais être important pour l'équipe et le club", a conclu Costil. En attendant la suite de cette 20e journée, Bordeaux, qui n'a gagné qu'un seul de ses huit derniers matchs de championnat, pointe à une inquiétante 17e place au classement. Avec seulement un point d'avance sur le FC Metz, virtuel barragiste.