Ligue 1: l’OM s’impose enfin à Bordeaux et brise une malédiction de 44 ans

Au terme d’une rencontre peu emballante, Marseille s’est imposé face aux Girondins ce vendredi soir (1-0) en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Grâce à un but d'Ünder, l’OM met fin à la série de 44 ans sans victoire à Bordeaux.

Les Marseillais ont rompu ce vendredi soir la malédiction qu’ils trainaient depuis 44 ans: ils se sont imposés à Bordeaux (1-0) en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Et c’est à peu près tout ce qu’on retiendra de cette rencontre, pauvre dans le contenu et dans le rythme. Bordeaux-Marseille est décidément une affiche qui a perdu de son éclat.

Il faut dire que le contexte n’a pas aidé. Minés par le Covid depuis deux semaines, les Girondins ont demandé jusqu’au bout à ce que la rencontre soit reportée, en vain, et se sont présentés face à l’OM avec un effectif en grand manque d’entraînement. Chez les Phocéens, le Covid est arrivé plus tard mais il a quand même privé l’OM de Milik, Gerson et Alvaro Gonzalez.

Ünder buteur

Les Marseillais ont très vite pris le contrôle de la rencontre, ont monopolisé le ballon sans pour autant se montrer très dangereux. Il faudra attendre la 38e minute pour voir Cengiz Ünder ouvrir le score. L’attaquant turc a bénéficié d’une relance ratée de Benoit Costil, puis a éliminé Gregersen et a tiré dans l’axe pour permettre à l’OM de mener avant la pause.

Les Bordelais, eux, n’ont fait que défendre, et ce n’est pas leur point fort (pire défense de Ligue 1). Pour lancer leur jeu, les Girondins n’ont pas eu d’autres options que de dégager dans la précipitation, en espérant qu’Elis ou Hwang récupèrent le ballon en contre. C’est arrivé juste avant la pause : le Coréen s’est retrouvé bien lancé, mais a complètement manqué sa frappe avant de s’écrouler dans la surface.

Costil se rate puis se rattrape

Après avoir subi pendant toute la première période, les Girondins se sont un peu réveillés en seconde, plus incisifs et plus portés vers l’avant. Ils se sont procurés quelques rares occasions, avec Hwang (69e) et Adli sur coup franc (73e), tout juste entré en jeu.

Les Marseillais, eux, ont continué d’être maladroits. Une mauvaise habitude du côté de l’OM. Ils auraient pu sceller le score de la rencontre plus tôt, quand Guendouzi a été servi dans la surface par Payet (55e) ou sur une frappe d’Ünder (62e). Mais deux fois Benoît Costil a sauvé les siens. Après s’être manqué en première période, le gardien bordelais, qui a obtenu une dérogation pour être qualifié pour cette rencontre, s’est rattrapé.

Malgré tout, les Bordelais n'ont pas réussi à décrocher un match nul dont ils se seraient largement contenté et l'OM s'est imposé pour la première fois à Bordeaux depuis 1977.