Bordeaux: Costil sort du silence après les accusations de racisme

Sur son compte Instagram ce mercredi, Benoît Costil est sorti de son silence, plus de deux semaines après les incidents survenus lors de la rencontre face à Montpellier, où il a été accusé de racisme par ses propres supporters. Le portier des Girondins de Bordeaux va déposer plainte.

Accusé de racisme par certains de ses propres supporters, Benoît Costil ne compte pas en rester là. Lors d'un match de Ligue 1 le 20 mars dernier contre Montpellier, le gardien des Girondins de Bordeaux a été pris pour cible à la mi-temps par des membres des Ultramarines.

Sur son compte Instagram ce mercredi, Benoît Costil est sorti de son silence pour revenir sur cette affaire. "Des individus mal intentionnés ont cru pouvoir porter atteinte à mon honneur et à ma réputation, en colportant publiquement de fausses informations, m'accusant d'avoir eu de soi-disant propos et comportements racistes au sein de l'effectif. Je conteste avec la plus grande force et la plus grande fermeté ces fausses accusations qui ne correspondent, ni à mes valeurs, ni à mon éducation", se défend le gardien français.

Costil soutenu par ses coéquipiers

Comme indiqué ces derniers jours par RMC Sport, Benoît Costil va désormais porter plainte. "J'ai demandé à mon avocat, Maître David Boussidan, d'engager les procédures judiciaires adaptées, afin de faire toute la lumière sur cette affaire et les mobiles de leurs auteurs, lesquels devront répondre de leurs agissements, indique Costil. Par ailleurs et surtout, je tiens à remercier du fond du cœur les innombrables personnes de tous horizons, qui me soutiennent et m'envoient quotidiennement leurs témoignages de sympathie et d'encouragement dans cette épreuve."

Déterminer à remplir la mission du maintien avec les Girondins de Bordeaux d'ici la fin de la saison, Benoît Costil avait reçu le soutien ces derniers temps de ses coéquipiers mais aussi des salariés du club. Face à Lille samedi dernier (0-0), Benoît Costil était resté sur le banc, laissant sa place à Gaëtan Poussin. Dernier de Ligue 1 après 30 journées, Bordeaux recevra dimanche Metz (13h), actuel 19e avec le même nombre de points.