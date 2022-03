Bordeaux: Gérard Lopez se range du côté des supporters et critique ses joueurs

Gérard Lopez a publié un message incendiaire dans lequel il tacle violemment ses joueurs de Bordeaux après la déroute contre Montpellier (2-0), expliquant comprendre l’indignation des supporters auxquels il a promis de parler prochainement.

Très virulents contre la direction girondine dans un passé récent, les supporters bordelais sont plus conciliants avec le nouveau propriétaire des lieux, Gérard Lopez. L’ancien patron du LOSC a séduit les fans du club au scapulaire, qu’il s’est mis dans la poche à l’occasion d’un rapprochement qui s’est opéré avant le rachat du club l’été dernier, comme l'a fait savoir le quotidien L’Equipe cette semaine. Nouvel exemple ce dimanche soir.

Gérard Lopez: "Ils étaient écoeurés et je les comprends"

Après une nouvelle après-midi des plus délicates dans la dernière ligne droite d’une saison calamiteuse qui pourrait voir le club descendre en Ligue 2, les supporters s’en sont pris vertement aux joueurs, conspués à la sortie du stade. Si Admar Lopes, le directeur sportif, était présent aux côtés des joueurs pour essuyer le feu en première ligne, Gérard Lopez n'était pas de la partie. Il n’a en revanche pas manqué l’occasion de cibler ses joueurs sur les réseaux sociaux, tout en caressant les supporters dans le sens du poil.

"Le match d’aujourd’hui était inadmissible", a écrit Gérard Lopez, visiblement mécontent du comportement de ses joueurs, lesquels se sont inclinés (0-2) face à Montpellier après avoir pourtant évolué à onze contre neuf pendant une bonne partie de la rencontre. "J’ai échangé avec nos supporters à la mi-temps. Ils étaient écoeurés et je les comprends, a-t-il ajouté. L’ensemble des salariés et du staff fait son maximum tous les jours pour l’équipe. Mais le foot finit toujours par se jouer sur le terrain et c’est alors de la responsabilité de nos joueurs. Je m’exprimerai très rapidement directement avec nos supporters."