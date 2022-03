Ligue 1: Rennes dauphin provisoire, Bordeaux coule encore plus... ce qu'il faut retenir du multiplex

Largement vainqueur de Metz (6-1), Rennes a repris la deuxième place avant Marseille-Nice, tandis que Bordeaux continue de couler en bas de classement après sa défaite face à Montpellier (0-2). Tenu en échec par Lorient (0-0), Strasbourg perd de précieux points, alors qu'Angers met fin à l'hémorragie de sept défaites consécutives (1-0).

Rennes 6-1 Metz

Le football champagne se poursuit en Bretagne. Une semaine après la démonstration à Lyon (2-4) et malgré l'élimination en Europa Conference League contre Leicester, Rennes a corrigé Metz à domicile (6-1). Portés par un Martin Terrier des grands jours (doublé), les hommes de Bruno Genesio ont marché sur la défense messine en 45 minutes, avec trois buts marqués sur quatre tirs cadrés.

Mais les Bretons ne se sont pas arrêtés là, en ajoutant trois nouveaux buts au retour des vestiaires grâce au doublé de Guirassy, opportuniste après le poteau de Martin Terrier. La fête s'est poursuivie avec Hamari Traoré et Guirassy, encore lui, pour son triplé. Ce n'est pas la réduction du score de Mafouta qui a gâché le plaisir des fans rennais, très heureux après une nouvelle démonstration offensive. La meilleure attaque de Ligue 1 (63 buts) a régalé et s'installe provisoirement à la deuxième place en attendant le choc entre Marseille et Nice (20h45).

>> Le classement de Ligue 1

Bordeaux 0-2 Montpellier

Les spectateurs du Matmut Atlantique ne se sont pas ennuyés ce dimanche. Avec un coup d'envoi décalé d'un quart d'heure en raison des fumigènes craqués dans les travées de l'enceinte bordelaise, les hommes de David Guion ont longtemps gardé la tête dans les vestiaires en manquant complètement leur début de match. Une absence punie par deux buts montpelliérains de Wahi et Mollet. En quête de points, les Bordelais ont bénéficié d'un coup de pouce arbitral de Thomas Leonard, qui a distribué deux cartons rouges au MHSC en première période (Cozza et Ristic).

Pourtant, Alberth Elis a manqué un occasion en or de recoller en butant sur Omlin sur pénalty. Malgré la double supériorité numérique, les Girondins ne sont pas parvenus à tromper le portier montpelliérain. La situation devient de plus en plus urgente pour Bordeaux, qui compte cinq points de retard sur Saint-Etienne à neuf journées de la fin.

Angers 1-0 Brest

Angers stoppe l'hémorragie. Après sept défaites consécutives, le SCO réalise un gros coup en battant Brest (1-0) à Raymond-Kopa. Dominateurs dans le jeu, les hommes de Gérald Baticle ont su débloquer la situation sur un pénalty de Sofiane Boufal. En face, Brest a surtout dû défendre.

Dans une rencontre assez pauvre en occasions, Brest a attendu la 83e minute pour cadrer sa première frappe face à une défense angevine qui a tout fait pour tenir sa première victoire depuis le 23 janvier. 14e, Angers reprend cinq points d'avance sur Saint-Etienne (18e). Une bonne nouvelle avant un calendrier démentiel dans les prochaines semaines (Lyon, Lille, Nantes, PSG).

Lorient 0-0 Strasbourg

Les onze places d'écart au classement entre Lorient et Strasbourg ne se sont pas vues sur la pelouse du Moustoir (0-0). Balayés 4-0 à l'aller, les Merlus ont bien résisté face aux hommes de Julien Stéphan, plus entreprenants et dangereux. Mais Mathieu Dreyer a maintenu ses coéquipiers en vie jusqu'au coup de sifflet final. Ce match nul a un goût de victoire pour Lorient, qui repasse 16e, un point devant le barragiste.

En revanche, Strasbourg marque le pas avec un quatrième nul lors des cinq derniers matchs et reste bloqué à la cinquième place avec deux points de retard sur Nice et Marseille, mais deux points d'avance sur Lille. Le Racing aborde désormais un virage important de sa saison avec des confrontations directes pour conserver sa place européenne (Lens, Lyon, Lille, PSG, Marseille).