Bordeaux: Gérard Lopez serait parmi les candidats au rachat des Girondins

D’après L’Equipe, l’ancien propriétaire du Losc, Gérard Lopez, figure parmi les quatre prétendants potentiels à la reprise des Girondins de Bordeaux. L’homme d’affaire français Nicolas Hoang serait également sur les rangs pour racheter les Marine et Blanc.

Que les supporters bordelais soient rassurés, la situation des Girondins ne laissent pas les investisseurs indifférents. Comme annoncé mercredi par le club aquitain, quatre dossiers ont été retenus par Bordeaux et la banque Rothschild & Co pour la reprise du club. On savait qu’un projet était mené par Didier Quillot, ex-directeur général de la LFP, et un autre par le ticket Pascal Rigo-John Williams, le premier étant un entrepreneur et le second le directeur sportif d’Amiens. Mais quid des deux autres ?

Selon L’Equipe, Gérard Lopez figure lui aussi parmi les investisseurs intéressés par la reprise des Girondins. D’après le quotidien sportif, l’ancien propriétaire du Losc a accès à data room, la chambre de données informatiques qui donne accès aux comptes. L’homme d’affaire luxembourgeois serait soutenu par un fonds prêteur américain. Gérard Lopez a été écarté du projet lillois en décembre 2020, laissant derrière lui une lourde ardoise malgré une contribution évidente à l’ascension des Dogues, sacrés champions de France cette saison, grâce notamment au bon recrutement opéré par Luis Campos, son ancien conseiller.

Le businessman français Nicolas Hoang aussi sur les rangs?

Depuis la fin de son aventure à Lille, ce n’est pas la première fois que le nom de Gérard Lopez est associé à un club. Le businessman, qui possède Mouscron et Boavista, a notamment tenté de racheter le club anglais de Southampton. Le Genoa en Italie et Valence en Espagne ont également été dans sa ligne de mire.

Outre Lopez, un autre homme d’affaires, Nicolas Hoang, serait le quatrième candidat déclaré à la reprise du club bordelais. Agé de 47 ans, il est le directeur général délégué du groupe immobilier MI29-Eurobail. Celui qui apparait à la 120eme place des "500 plus grandes fortunes professionnelles de France" selon Challenges a l’avantage de ne pas venir avec un fonds d’investissement, mais uniquement avec sa fortune personnelle. Il songerait par ailleurs au rachat du Matmut Atlantique et du Haillan, le centre d’entraînement des Girondins. Toujours selon L’Equipe, Hoang voudrait faire baisser le coût global de l’opération. Affaires à suivre...