Ligue 1: Bordeaux annonce quatre dossiers retenus pour la reprise du club

Quatre dossiers ont été retenus par Bordeaux et la banque Rothschild & Co pour la reprise du club, ont annoncé les Girondins, ce mercredi. Le projet de Didier Quillot en ferait partie, pas celui de Bruno Fievet.

La reprise des Girondins de Bordeaux a franchi un nouveau palier. Le club a publié deux messages sur son compte Twitter, ce mercredi, pour annoncer une nouvelle étape dans la sélection des candidats qui ne sont plus que quatre.

"A la suite de la décision de King Street de ne plus soutenir le Club, le FC Girondins de Bordeaux, assisté par sa banque conseil Rothschild & Co et le mandataire ad hoc désigné par le Tribunal de Commerce de Bordeaux, a engagé des discussions avec des repreneurs potentiels, indique le message. Les candidats intéressés ont déposé des offres indicatives et quatre d’entre eux ont été retenus. Ils ont maintenant accès à des informations détaillées sur le Club, leur permettant de formuler une offre ferme dans le courant du mois de juin."

Les noms n’ont pas filtré mais selon L’Equipe, le dossier porté par Bruno Fievet a été évincé. Le manque de fonds propre aurait fragilisé son projet. L’entrepreneur avait fait parvenir une lettre d’intention à la banque Rothschild en mai en indiquant s’appuyer sur le prêt d’un fonds d’investissement spécialisé dans le sport, du Club Scapulaire regroupant des entrepreneurs locaux et d’une association d’anciens joueurs. Insuffisant donc.



Le projet porté par Didier Quillot, ancien directeur général de la Ligue de football professionnel (LFP), serait, lui, bien parmi les élus. Le soutien d’investisseurs français et étrangers lui a permis de franchir le cut et d’avoir accès à la data room qui regroupe les documents relatifs aux comptes du club. Cela ne séduit pas les supporters, qui semblent opposés à la candidature de Quillot, très critiqué après le fiasco Mediapro, qu’il avait participé à choisir comme diffuseur lorsqu’il était à la LFP.

Le duo Rigo-Williams serait retenu, mystère pour Truchot

Selon Sud-Ouest et 20 Minutes, un autre dossier aura aussi accès à la data room: celui porté par Pascal Rigo, entrepreneur bordelais basé en Californie et spécialisé dans la boulangerie, et John Williams, responsable du recrutement à Amiens.

L’homme d’affaires franco-américain, Ravy Truchot, serait, lui, dans l’incertitude. Selon Sud-Ouest, il n’avait pas reçu de réponse dans la soirée mardi.

Selon L’Equipe, le fonds d’investissement Fortress, qui a prêté 38 millions d’euros en octobre 2018 à rembourser en 2022, aura son mot à dire dans le choix du futur repreneur. Les quatre "finalistes" ont désormais jusqu’à mi-juin pour formuler une offre ferme de rachat.