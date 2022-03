Bordeaux: la note interne des salariés qui défendent Costil face aux accusations des Ultras

DOCUMENT RMC SPORT - Le Comité social et économique (CSE) des Girondins de Bordeaux a envoyé un communiqué en interne pour dénoncer les accusations de racisme "sans preuve" et les insultes des supporters ultras contre Benoît Costil.

Après les joueurs, les salariés défendent à leur tour Benoît Costil. RMC Sport s'est procuré ce mardi le communiqué envoyé en interne par le Comité social et économique (CSE) du FC Girondins de Bordeaux. Celui-ci dénonce les "accusations" et les "insultes" des supporters ultras contre le gardien international français lors de la défaite 2-0 subie dimanche en championnat contre Montpellier au Matmut Atlantique. Des "Costil raciste" ont notamment été scandés en tribune pendant la seconde période.

Face à ces accusations "sans preuve", les représentants du personnel du club bordelais ont alerté la direction pour lui "rappeler qu'elle a le devoir de protéger l'ensemble de ses salariés". Le CSE, à qui la direction a indiqué avoir "pris la mesure de la situation", dit espérer un retour à un climat "plus serein".

Avant la diffusion de ce communiqué, RMC Sport faisait état d'un soutien important de la part du vestiaire et de nombreux salariés à l'égard de Benoît Costil. L'incertitude demeure encore sur l'avenir de ce dernier, qui a annoncé son départ du club à chaud à plusieurs de ses coéquipiers, avant de finalement faire évoluer sa position.

Le communiqué du Comité social et économique des salariés du FCGB:

Le communiqué du CSE des Girondins de Bordeaux après la polémique Costil, le 22 mars 2022 © Document RMC Sport

"Bonjour,

Le CSE a reçu plusieurs messages de salariés inquiets depuis dimanche soir. À l'occasion du match face à Montpellier, un de nos joueurs a été pris pour cible par nos plus fervents supporters. Des insultes et des accusations du Virage ont suivi et ne visaient pas le joueur mais l'homme.

Le CSE a alerté la Direction du Club à ce sujet. Lui a rappelé qu'elle a le devoir de protéger l'ensemble de ses salariés, en particulier lorsque l'un d'eux est accusé d'un délit sans preuve à ce jour ou mis en danger sur son lieu de travail.

La Direction nous a assuré avoir pris la mesure de la situation.

La priorité est maintenant de retrouver un climat plus serein pour laisser place au sportif. En cette période compliquée pour le Club, nous avons tous besoin d'être unis".