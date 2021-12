Bordeaux: Lopez met la pression sur les joueurs et conforte Petkovic

Dans un entretien à L'Equipe, avant un rendez-vous important contre l'OL ce dimanche (20h45), Gérard Lopez, qui conforte Vladimir Petkovic, assure avoir confiance en son équipe pour redresser la barre. Mais le président des Girondins attend beaucoup plus de la part de ses joueurs, actuels 18es de Ligue 1. Il vise notamment certains cadres.

Seulement deux victoires au compteur, déjà 37 buts encaissés, et un statut de barragiste avant de défier l’OL ce dimanche (20h45) en clôture de la 17e journée de Ligue 1. La situation actuelle des Girondins de Bordeaux est pour le moins inquiétante. Mais Gérard Lopez refuse de céder à la sinistrose, convaincu que son groupe a les armes suffisantes pour "jouer la première partie de tableau", même s’il juge le classement actuel "inacceptable", comme il l’explique dans un entretien donné à L’Equipe.

Il maintient sa confiance envers Petkovic

Une interview au cours de laquelle le président des Girondins, arrivé au club l’été dernier, n’épargne pas ses cadres. Interrogé sur le niveau de Benoît Costil et Laurent Koscielny, il se montre très clair. Tout en assumant aussi sa part de responsabilité. "Je ne pense pas qu’ils ont fait le maximum parce que l’équipe n’a pas fait le maximum, le coach non plus et moi non plus. Sinon, on ne serait pas 18es. Aujourd’hui, je ne protège personne et je ne critique personne. Les joueurs d’expérience doivent faire plus mais il faut aussi que les jeunes commettent moins d’erreurs. On est tous en-dessous de ce qu’on est capables de donner", appuie-t-il.

Concernant Vladimir Petkovic, Lopez reconnaît s’être "posé" des questions, mais assure avoir une confiance "absolue" envers lui, malgré les difficultés affichées par l’entraîneur bordelais, qui peine à faire progresser son équipe. "On s’est vus longuement (vendredi), il est toujours aussi motivé. (…) Vous gardez un entraîneur parce que vous confiance en la personne, parce que vous avez un projet et que vous pensez qu’il correspond à ce projet-là. Moi, je ne pense même pas, j’en suis certain", explique Lopez, qui se veut aussi rassurant sur la santé financière des Girondins, avec un budget "quasiment bouclé pour la saison prochaine".