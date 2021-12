Bordeaux : "Je pense être l’homme de la situation", Petkovic pas résigné

Bordeaux continue de s’enfoncer au classement après une déroute à Strasbourg (5-2) ce mercredi lors de la 16e journée de Ligue 1. L’entraîneur des Girondins, Vladimir Petkovic, refuse d’abdiquer.

Décroché en fin de classement depuis le début de la saison, Bordeaux espérait accélérer à l’approche de la trêve hivernale. Il est à nouveau à l’arrêt, avec des résultats en chute libre. Après un match nul à Metz (3-3), après avoir évolué en supériorité numérique, les Girondins ont chuté contre Brest (1-2) puis ce mercredi à Strasbourg (5-2). Des rencontres durant lesquelles les Bordelais ont à chaque fois mené. Avant de sombrer e raison d’une fragilité défensive incroyable (37 buts encaissés en 16 rencontres de Ligue 1).

"Nous sommes très déçus car on avait bien commencé le match mais on a commis les mêmes erreurs. J'ai ma part de responsabilité car ces dix derniers jours nous avons travaillé sur le marquage et comment ne pas subir sur les centres, a déploré Vladimir Petkovic après la rencontre. Et on a beaucoup subi ce soir. A l'entraînement, quand on explique les choses, tout est clair mais pendant le match, face à des joueurs de qualités comme le sont les Strasbourgeois, on finit par faire trop d'erreurs simples."

"Très abattus pour nos supporters"

Un entraîneur forcément sous pression, Bordeaux pointant au rang de barragiste. Mais l’ancien sélectionneur de la Suisse n’entend pas lâcher : "Je pense encore être l'homme de la situation. Ça n'a rien à voir avec le style mais plutôt la technique individuelle, savoir se placer par rapport à ses coéquipiers. La volonté des joueurs ne manque pas, les intentions et la volonté sont là mais c'est plutôt une question de concentration. Nous sommes très abattus pour nos supporters. Il faut que l'on prenne nos responsabilités."

Avec désormais en ligne de mire la réception, dimanche (20h45), de l’OL. Pas simple pour retrouver le chemin de la victoire.