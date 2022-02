Bordeaux: Marcelo surpris en conf de presse par une question sur Bolsonaro

Venu aux Girondins de Bordeaux pour les aider à assurer le maintien et se relancer, Marcelo a achevé un peu sèchement son rendez-vous devant la presse ce vendredi. Et pour cause, le défenseur a été interrogé sur le soutien qu’il a apporté au président du Brésil Jair Bolsonaro.

Les conférences de presse peuvent offrir des moments assez insolites. La preuve avec celle effectuée par Marcelo ce vendredi, avant le match très important des Girondins de Bordeaux contre Lens ce dimanche (à 17h05). Arrivé en provenance de l’Olympique Lyonnais en janvier, le défenseur a eu la surprise de voir la politique se mêler au football.

Interrogé par un journaliste sur le soutien qu’il a apporté au président du Brésil Jair Bolsonaro il y a quelques années (et plus précisément sur le fait que cela dérangerait certains supporters bordelais), le joueur a montré sa surprise devant cette question et mis fin de manière un peu précipitée à l’entretien avec la presse: "On parle de football, désolé mais je ne vais pas répondre à ça." S’il ne s’est pas emporté, Marcelo semblait assez gêné.

Marcelo optimiste pour la rencontre face à Lens

Avant cela, la recrue bordelaise a abordé la rencontre contre les hommes de Franck Haise. Une confrontation qui n’aura rien de facile, mais Marcelo a affiché sa confiance: "On doit regarder devant nous. C’était une bonne semaine d’entraînement. Tous les joueurs ont montré qu’ils ont envie de sortir de cette situation. Je suis sûr qu’on va faire beaucoup d’efforts pour obtenir un bon résultat."

Sur le banc lors de la lourde défaite des siens contre Reims le week-end dernier (5-0), le joueur de 34 ans est revenu sur le départ de Vladimir Petkovic qu’il n’aura pas vraiment eu le temps de connaître: "Le football est comme ça, j’ai déjà vécu cette situation. C’est à nous les joueurs de montrer notre caractère et de changer la situation."

Avec une 19e place au classement, Marcelo et ses coéquipiers ne peuvent plus se permettre de perdre des points en championnat.