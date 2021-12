OL: Domenech allume les joueurs qui ne suivent Bosz que dans "les matchs importants"

Raymond Domenech, ancien joueur et entraîneur de l’OL, fustige le comportement des joueurs lyonnais qui ne font pas les efforts collectifs et choisissent leurs matchs.

Lyon se déplace à Bordeaux, dimanche (20h45, 17e journée de Ligue 1) dans un match à des années-lumière du quart de finale de Ligue des champions que les deux équipes disputaient en 2010. Les Girondins sont barragistes alors que les Lyonnais, 10es, viennent de subir un revers inquiétant à domicile face à Reims (1-2). Un scénario qu’avait prédit Raymond Domenech, ancien joueur et entraîneur du club, qui fustige l’état d’esprit des troupes de Peter Bosz.

"Ils jouent seulement quand ils ont le ballon"

"Les efforts, ils ne les font que dans les gros matches, quand tout est visible, a-t-il déclaré dans L’Equipe. J'ai bien aimé ce qu'a dit Aouar, qu'il fallait "faire les efforts collectivement". Mais il faudrait ajouter, surtout, "faire les efforts défensifs collectivement". Eux, ils jouent seulement quand ils ont le ballon. Défensivement, c'est catastrophique. Et encore, Lopes est très bon, cette saison! Mentalement, cette équipe n'est pas collective."

Selon l’ancien sélectionneur de l’équipe de France (2004-2010), les joueurs choisissent leur match et peinent à adhérer au discours de leur entraîneur dans les confrontations face aux petites équipes. "On l'a vu, dans les matches importants, ils vont le suivre, faire les efforts, et ça pourra passer, poursuit-il. Mais, le reste du temps, ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'il peut faire face à ça? S'en aller? Il faut remettre de la rigueur dans tout ça, et ce qui m'inquiète, c'est que Peter Bosz n'est pas le premier entraîneur à être victime de ça dans ce club. Est-ce que c'est devenu la culture du club, d'être là dans les grands matches, et de ne pas faire d'efforts pour le reste?"

Pour lui, le technicien néerlandais est coincé par son discours et ne peut pas afficher publiquement sa volonté de bien défendre. "La possession, le beau jeu, ce sont les mots qu'il faut prononcer, aujourd'hui...", conclut-il.