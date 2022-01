Bordeaux-OM: Ocampos a chambré Koundé dans le vestiaire de Séville

Grâce à un but de Cengiz Under, l’Olympique de Marseille a mis fin ce vendredi à une série de 44 ans sans victoire à Bordeaux. Une rencontre suivie par deux anciens de la Ligue 1, aujourd’hui coéquipiers au Séville FC: Lucas Ocampos et Jules Koundé. L’occasion pour l'ex-Olympien de chambrer l'ex-Girondin.

L’année 2022 commence parfaitement pour l’Olympique de Marseille. En battant les Girondins de Bordeaux sur le score de 1-0 avec une réalisation de Cengiz Under, les Phocéens sont montés vendredi provisoirement à la deuxième place au classement de la L1, derrière le PSG. Mais surtout, les troupes de Jorge Sampaoli ont mis fin à une série de 44 ans sans victoire à Bordeaux.

Si de nombreux fans girondins et les dirigeants du club ont tout fait pour reporter cette rencontre, suite à de nombreux cas de Covid-19 dans l’effectif, ceci n’a pas empêcher les Marseillais de célébrer leur victoire, mais aussi de chambrer. À l’image de Lucas Ocampos avec Jules Koundé, son coéquipier au Séville FC.

L’Argentin, passé au Vélodrome pendant plusieurs saisons, s’est amusé sur Instagram de cette victoire au détriment du Français formé à Bordeaux: "Ça va Jules? Ça va frère? Regarde-moi. Allez l’OM!"

Payet: "C’est historique !"

L’attaquant du club espagnol n’est pas le seul à avoir fêté cette victoire. À leur retour à Marseille, les Olympiens ont été accueillis comme des rois par les supporters. Un accueil très apprécié par les joueurs, notamment par Leonardo Balerdi qui a tenu à immortaliser cet instant sur les réseaux sociaux.

À l’issue de la rencontre, Dimitri Payet s’est montré très heureux d’avoir mis fin à cette malédiction: "C’est historique! Ce qu’on a fait ce soir, au-delà des trois points, c’est extraordinaire, a-t-il réagi. J’ai vécu 8 ou 9 années où on venait ici et malheureusement on ne gagnait pas. Ce soir, on met un terme à la plus longue série de l’histoire de la Ligue 1 et on est fiers de nous."