Bordeaux-OM: pas de nouveau cas positif chez les Girondins, le report s’éloigne

À la veille d’accueillir l’OM pour la 20e journée de Ligue 1, les Girondins ne déplorent pas de nouveau cas de Covid-19 ce jeudi. Alors que le club bordelais a demandé un report, le maintien du match semble de plus en plus probable.

Le cluster est désormais maîtrisé. Malgré les nombreuses absences et cas positifs au Covid-19 dans les rangs des Girondins, l'affiche entre Bordeaux et Marseille pourrait bien se tenir comme prévu ce vendredi soir pour la 20e journée de Ligue 1 (21h). En effet, aucun nouveau cas positif n’est à déplorer ce jeudi du côté de Bordeaux après les résultats des tests PCR effectués dans la matinée.

8 joueurs de Bordeaux positifs et indisponibles

À 24h du coup d’envoi du match, il y a donc toujours 8 joueurs positifs indisponibles à Bordeaux, en plus des 6 joueurs qui ressentent des symptômes mais aptes à jouer. Selon le protocole sanitaire de la Ligue, les joueurs testés négatifs peuvent reprendre la compétition. Rappelons qu'il faut 11 joueurs positifs dans son groupe de 30 professionnels pour reporter un match.

"Je suis en colère parce que depuis trois semaines, on a eu vingt-et-un joueurs positifs, s’est insurgé plus tôt le directeur technique des Girondins Admar Lopes. Ce n’était déjà pas normal qu’on joue le match contre Brest (défaite 3-0 dimanche en Coupe de France, ndlr). On n’a pas la préparation dont aurait besoin pour un match de cette importance. Notre club n’est pas respecté."

L'OM aussi amoindri

La tâche s’annonce donc de plus en plus ardue pour les Girondins afin de justifier un report de match. Pourtant, les absents seront encore nombreux entre les joueurs positifs, les blessés et ceux qui viennent de sortir de leur période d’isolement et pas encore en capacité de jouer. Au point d'envisager un forfait contre l'OM? Interrogé à ce sujet, en conférence de presse Lopes n'a pas totalement écarté l'hypothèse.

De son côté, l’OM devra faire sans Mandanda, Rongier, Milik, Alvaro et Gerson, blessés ou infectés par le Covid.