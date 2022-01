Bordeaux: "On a mis la chemise bleue des ouvriers", se réjouit Petkovic après la victoire contre Strasbourg

Après la victoire des Girondins ce dimanche contre Strasbourg (4-3) lors de la 22e journée de Ligue 1, Vladimir Petkovic a tenu à remercier son buteur Hwang Ui-Jo, auteur d'un triplé. Il a aussi salué la réaction de son groupe, qu'il a jugé "plus travailleur".

Ils ne sont pas morts. A la dérive depuis de longues semaines, et fessés par Rennes le week-end dernier (6-0), les Girondins ont relevé la tête ce dimanche en venant à bout du Racing Club de Strasbourg (4-3) à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Un succès qui doit beaucoup au talent de Hwang Ui-Jo, auteur d’un triplé pour permettre à son équipe de passer de la 19e à la 17e place.

"Hwang a réalisé une partie parfaite, a insisté son entraîneur Vladimir Petkovic à l’issue de la rencontre. Il nous a tirés d'affaire. Il a eu quelques difficultés lors des derniers matchs, je suis content qu'il soit revenu et revenir de cette manière, ça fait espérer pour le futur. Ce qui est le plus important, c'est qu'on a réussi à faire ce que l'on voulait, c'est à dire prendre ces trois points et de se rapprocher d'une autre zone du classement." Plus que sous pression avant ce match, Petkovic peut donc remercier son buteur sud-coréen, et plus globalement toute son équipe pour avoir tenu bon jusqu’au bout face à Strasbourgeois pas si loin d’égaliser en seconde période.

"Nous avons été plus travailleurs"

Pour exprimer son soulagement, l’entraîneur bordelais s’est lancé dans une drôle de comparaison. "Nous avons été un peu plus travailleurs. On a enlevé la chemise blanche et mis la chemise bleue des ouvriers. Cela nous a permis de gagner. Je sens qu'on a finalisé le travail de cette semaine mais cela me désole que l'on ait pris trois buts. On a réalisé une première mi-temps très bonne mais après, la peur de gagner le match a pris le dessus, avec moins de possession, des passes de moindre qualité et c'était dangereux face à un adversaire très fort", a-t-il souligné.

Interrogé ensuite sur le mercato, l’ancien sélectionneur de la Suisse n’a pas fermé la porte à d’éventuels renforts. "Je suis content des joueurs que j'ai à disposition en ce moment mais si on peut trouver quelqu'un de mieux qui puisse aider le club et l'équipe, tant mieux", a-t-il réagi. Prochain rendez-vous pour Bordeaux le dimanche 6 février sur la pelouse du Stade de Reims, pour la 23e journée de Ligue 1.