Ligue 1: Bordeaux se réveille contre Strasbourg, Rennes chute à Clermont

Au terme d'un match fou ce dimanche, avec notamment un triplé de Hwang Ui-Jo, Bordeaux a décroché une victoire plus que précieuse face à Strasbourg (4-3) à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1. Nantes a enfoncé Lorient (4-2), Rennes a chuté à Clermont (2-1), alors qu'Angers est venu à bout de Troyes (2-1).

Bordeaux-Strasbourg : 4-3

Un peu d’air pour Vladimir Petkovic. Forcément en danger au vu de la situation comptable des Girondins, même s’il a toujours assuré avoir le soutien de ses dirigeants, l'entraîneur suisse d'origine bosnienne respire sans doute un peu mieux ce dimanche. Après trois défaites, Bordeaux a décroché une victoire aussi folle qu'inattendue contre Strasbourg (4-3), qui restait sur trois succès. D’abord séduisants, les coéquipiers de Yacine Adli, promu capitaine en l’absence de Benoît Costil, ont rapidement mené 3-0. Avec un doublé de Hwang Ui-Jo (17e, 39e), dont une frappe sublime du gauche, et un autre but signé Alberth Elis (21e). Mais le Racing a tout relancé avec un doublé de Kevin Gameiro (43e, 57e). Les Bordelais auraient alors pu tout perdre au cours d’une seconde période totalement ratée. Ils ont tremblé mais ont tenu bon. Jusqu'au bout. Et Hwang, le héros du jour, s'est même offert un triplé (90e), sept minutes avant un dernier but sans conséquence de Majeed Waris (90e+7). Les Girondins quittent la 19e place et grappillent deux rangs. Strasbourg reste 4e, à cinq points du podium.

Nantes-Lorient : 4-2

Lorient continue de s’enfoncer dans une spirale infernale. Incapables de s’imposer depuis le 22 septembre, les Merlus ne trouvent pas la solution. Toujours aussi fragiles défensivement, ils ont logiquement perdu le derby du jour sur la pelouse du voisin nantais (4-2). Sur une série catastrophique de 15 matchs sans victoire en championnat, ils pointent à une très inquiétante 19e place, avec trois points de retard sur le premier non relégable, Bordeaux. Christophe Pélissier, aux commandes d’un navire à la dérive, va vite devoir trouver les mots et la bonne stratégie pour espérer redonner confiance à cette équipe en chute libre. Les Canaris, eux, se retrouvent 8es. Ils peuvent remercier Andrei Girotto, à nouveau buteur sur coup franc (39e), mais aussi Randal Kolo Muani (53e), décisif du gauche, et Osman Bukari, auteur de son premier but de la saison (69e) sur un tir contré. Terem Moffi avait entretemps relancé le suspense (56e). Dans les dernières minutes, Willem Geubbels (86e) a répondu à Sambou Soumano (85e).

Clermont-Rennes : 2-1

Après le 6-0 infligé à Bordeaux le week-end dernier, Bruno Genesio avait demandé à son groupe de ne surtout pas s’enflammer. Il attendait une confirmation sur le terrain du promu clermontois. Il n’a pas du tout été entendu puisque son équipe s’est inclinée en Auvergne (2-1) après une prestation bien terne. Benjamin Santamaria s’était pourtant chargé d’ouvrir le score. Revenu en Ligue 1 l’été dernier après un court séjour en Allemagne, l'ex-Angevin a débloqué son compteur cette saison de la tête sur un centre parfait de Benjamin Bourigeaud (19e). Ouparine Djoco avait auparavant sorti le grand jeu devant Martin Terrier (15e). Et il a encore été décisif juste après devant Bourigeaud (27e). Bien plus tranchants au retour des vestiaires, les locaux ont été récompensés par l’égalisation de la recrue hivernale Lucas Da Cunha (60e), prêté par Nice. Et puis Jordan Tell, ancien du... Stade Rennais, a surgi pour assommer les Bretons (71e). Les Clermontois sont 15es. Rennes, qui a perdu quatre de ses cinq derniers matchs, est 5e.

Angers-Troyes : 2-1

Le SCO peut remercier Thomas Mangani. En signant un doublé sur penalty (26e, 37e), son exercice favori, l’expérimenté milieu angevin (34 ans) a permis aux siens de renverser l’Estac (2-1) à domicile. Un coup dur pour le promu troyen, plombé par des erreurs défensives alors qu’il avait bien démarré en ouvrant le score sur un modèle de contre-attaque conclu de près par le jeune et talentueux Brandon Domingues, 21 ans (11e). De chaque côté, la seconde période a été bien plus laborieuse. Avec beaucoup de déchet technique et plusieurs occasions gâchées pour égaliser ou faire le break. Mais Angers s'en contentera. Sans être flamboyante, la formation de Gérald Baticle se rapproche de la première partie de tableau (12e). Pour le nouvel entraîneur troyen Bruno Irles, c'est un résultat forcément frustrant. Son équipe est 16e.