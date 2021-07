Petkovic proche de succéder à Gasset sur le banc de Bordeaux

Selon les informations de L’Équipe, confirmées par RMC Sport, Vladimir Petkovic est en passe de devenir le nouvel entraîneur de Bordeaux. Le sélectionneur de la Suisse est en contacts avancés avec les Girondins, où il pourrait succéder à Jean-Louis Gasset.

Bordeaux tient peut-être son nouveau coach. L’affaire n’est pas encore bouclée, mais elle est déjà bien avancée. Selon les informations de L’Équipe, confirmées par RMC Sport, Vladimir Petkovic est en passe de succéder à Jean-Louis Gasset sur le banc des Girondins. Un accord est proche d’être trouvé avec le sélectionneur de la Suisse, dont le contrat court jusqu’au 30 décembre 2022. A condition que sa fédération accepte de libérer le recordman de matchs avec la Nati (78).

Adepte d’un jeu offensif et réputé pour lancer des jeunes, Vladimir Petkovic est la priorité de Gerard Lopez. Le coach de 57 ans n’a plus entraîné un club depuis son passage à la Lazio entre juin 2012 et décembre 2013. Avant cela, il avait notamment officié aux Young Boys, au FC Sion ou à Samsunspor (Turquie). Le natif de Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) fait partie d’une short list où figurent également Lucien Favre, Joao Sacramento et David Guion. Mais il a pris l’ascendant sur les autres candidats.

Tombeur des Bleus à l’Euro

Son beau parcours lors du dernier Euro a certainement joué en sa faveur. Dans son sillage, la Suisse a atteint les quarts de finale en éliminant l’équipe de France en 8es de final à l’issue d’un match d’anthologie, conclu par le tir au but raté de Kylian Mbappé (3-3, 5 tab à 4).