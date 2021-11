Neymar pleure la mort de son amie Marilia Mendonça, célèbre chanteuse brésilienne

Le Brésil était en émoi vendredi après la mort dans un accident d'avion de Marilia Mendonça, une des chanteuses les plus aimées du pays. Neymar, qui était proche d'elle, a étalé sa tristesse sur les réseaux sociaux.

"Je refuse de le croire. Je refuse". Neymar a tweeté son immense tristesse, vendredi, après avoir appris la mort de son amie chanteuse Marilia Mendonça. Âgée de 26 ans, cette star brésilienne a perdu la vie dans un accident d'avion. Quatre autres personnes ont été tuées: le producteur de l'artiste, son oncle et les deux pilotes de l'appareil. Selon les premiers éléments de l'enquête fournis par la police, le crash a probablement été causé par une collision avec une antenne.

Neymar a rendu un vibrant hommage à son amie, sur Instagram: "Une des meilleures surprises que j'ai eues dans ma vie. Quand tu me chantais Happy Birthday, c'était un honneur pour moi. Tu as gravé ton nom au Brésil et dans le monde! Je serai ton fan éternel. Repose en paix". Ce texte, le footballeur du Paris Saint-Germain l'a accompagné d'images d'une de ses fêtes d'anniversaire à Paris, où la chanteuse avait été conviée.

"Je jure que je me suis endormi en demandant à Dieu que tout n'était qu'un rêve et qu'aujourd'hui je ne me réveillerais que d'un cauchemar", a-t-il ensuite tweeté samedi matin, à quelques heures du coup d'envoi du match Bordeaux-PSG pour lequel il est convoqué.

Immensément populaire

Étoile du "sertanejo", un genre musical proche de la "country" et très populaire au Brésil, Marilia Mendonça était immensément populaire. Son compte Instagram affiche 39 millions d'abonnés, celui sur Youtube indique 22 millions.

Juste avant l'accident, elle avait publié sur les réseaux sociaux une vidéo d'elle en train d'embarquer et de prendre un repas à l'intérieur de l'avion, annonçant "un week-end de spectacles".

Comme Neymar, de très nombreuses personnalités brésiliennes ont réagi avec émotion au décès de la chanteuse, qui avait commencé sa carrière en 2014 et était l'une des premières femmes à s'imposer dans le sertanejo, traditionnellement dominé par les hommes. "Je pleure. Je pense que je n'arrive même pas à le croire", a écrit le musicien Caetano Veloso. Le président Jair Bolsonaro s'est également exprimé, en faisant l'éloge "d'une des plus grandes artistes de sa génération".