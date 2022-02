Brest: "Aucune inquiétude", le club rassure après la publication d'un rapport alarmant sur sa santé financière

Douzième au classement en Ligue 1, Brest est bien parti pour assurer son maintien. Mais la chambre régionale des comptes a jeté un froid en alertant sur la délicate situation financière du club. Joint par RMC Sport, le directeur général des Brestois Pascal Robert s'est voulu rassurant.

Avec 10 points d’avance sur le 18e Saint-Etienne, les supporters de Brest ont des raisons de croire à une nouvelle année dans l’élite la saison prochaine. Mais ce mardi, la chambre régionale des comptes a jeté un froid en Bretagne.

En annonçant des recettes fragiles "dépendantes d’un maintien en Ligue 1", l’instance a créé un certain trouble autour de l’avenir du club. Contacté par RMC Sport, le directeur général Pascal Robert s’est montré rassurant sur l’état financier du 12e de Ligue 1: "L’avenir n’est pas du tout incertain, explique-t-il. On maîtrise la situation financière du club (…) Lire dans ce rapport que l’avenir apparait incertain peut paraitre très anxiogène donc le Stade Brestois tient à préciser qu’il n’y a aucune inquiétude."

De plus, les Brestois ont connu une grosse rentrée d’argent avec le transfert de Romain Faivre à l’Olympique Lyonnais "pour 15 millions d’euros" lors du mercato hivernal. Une opération qui "change beaucoup de choses" selon le dirigeant.

Pascal Robert reste prudent

Si l’avenir des Bretons ne semble pas menacé, Pascal Robert ne veut pas s’enflammer pour autant. Malgré le transfert de Faivre, le dirigeant avoue que le club "doit trouver des réductions, une baisse des charges au quotidien et paie l’incidence Mediapro et la crise sanitaire." Tout en mentionnant la charge salariale du personnel "qui atteint les 70% rien que pour l’effectif professionnel (…) on se situe plutôt dans la moyenne basse des clubs de Ligue 1."

La question du nouveau stade a aussi été abordée: "Tout le monde sait que Francis Le Blé ne répond pas aux normes actuelles, indique Pascal Robert, notamment pour l’accueil des partenaires et qu’un nouveau stade sera un outil moderne et adapté pour nous amener des produits financiers supplémentaires."