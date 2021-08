Brest-PSG: "J'aime le joueur", Der Zakarian préférerait affronter Messi

Avant la réception du Paris Saint-Germain, vendredi soir, Michel Der Zakarian, l’entraîneur du Stade Brestois, a confié qu’il aimerait voir Lionel Messi sur la pelouse, même si cela rendra la tâche de ses joueurs plus difficile.

Lionel Messi sera-t-il sur la pelouse du Stade Francis Le Blé, vendredi soir pour le déplacement du Paris Saint-Germain à Brest ? La tendance est plutôt négative, parce que l’Argentin est encore en phase de reprise, mais certains supporters parisiens espèrent déjà voir leur nouvelle star disputer quelques minutes.

Michel Der Zakarian, le coach du Stade Brestois, est lui aussi de cet avis. "Je préfèrerais qu’il soit là, a-t-il assuré en conférence de presse, jeudi midi. Parce que j’aime le joueur. C’est toujours un plaisir de jouer contre des grands joueurs." Même si cela rendrait la tâche des joueurs brestois bien plus compliquée.

"Tout ce que fait Messi, c’est comme ce que faisait Maradona"

Michel Der Zakarian, joueur dans les années 1980 et 1990, lorsque Diego Maradona dominait la planète foot, a ensuite fait le parallèle entre l'idole Diego et Messi. "Tout ce que fait Messi, c’est comme ce que faisait Maradona, a-t-il souligné. Ils se ressemblent. Après, Maradona était je pense plus vicieux et plus méchant que lui. Mais ils ont quand même quelque chose qui leur colle au pied, c’est le ballon. Pour leur prendre, c’est compliqué."

Si le groupe parisien en vue du match n'est pas encore connu, il est difficile d'imaginer Lionel Messi en faire partie. L'Argentin n'a repris l'entraînement que la semaine dernière, après un mois de coupure suite à la Copa America.