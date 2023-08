Brest – Lens : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Suite de la première journée de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche avec le duel entre Brest et Lens. Ici, on vous dit tout pour suivre la rencontre en direct.

Ce match de la première journée entre Brest et Lens est à suivre ce dimanche dès 13 heures depuis la chaîne Amazon Prime Vidéo, le diffuseur exclusif de la première rencontre du dimanche après-midi.

Pour être certain d’arriver à l’heure et ne rien manquer de la rencontre, plusieurs abonnements seront nécessaires.

Une saison de confirmation pour Lens ?

Deuxièmes à la surprise générale l’an dernier, les joueurs de Lens auront un calendrier bien chargé pour ce nouvel exercice qui démarre. Car en plus du championnat qui démarre ce week-end, les Nordistes devront aussi disputer la prochaine Ligue des Champions. Si l’objectif de terminer à nouveau sur le podium paraît ambitieux tant l’effectif a été décimé, certains joueurs comme Florent Sotoca sont toujours présents pour porter les couleurs des Sang et Or. En face, les dauphins du PSG vont retrouver Brest qui a terminé l’exercice 2022 / 2023 à la quatorzième place avec près d’une dizaine de points d’avance sur le premier club relégué. Pour mener le flanc de l’attaque, Brest devrait pouvoir compter sur la présence de Del Castillo, Le Douaron ou encore le milieu de terrain Pierre Lees-Melou. Si vous souhaitez suivre cette rencontre en direct, on vous explique comment souscrire à une offre adaptée.

Comment suivre Brest – Lens ?

Cette rencontre entre Brest et Lens est à suivre ce dimanche dès 13 heures sur les antennes d’Amazon Prime Vidéo. Si vous souhaitez accéder au match dans les meilleures conditions, il est nécessaire de souscrire à l’offre Amazon Prime. Pour 6,99 euros par mois, cette offre vous permet de disposer de Prime Vidéo, le seul canal permettant de souscrire au Pass Ligue 1, proposé pour sa part à 14,99 euros par mois ou 99 euros par saison. A noter que les deux abonnements sont accessibles sans engagement de durée. Grâce au Pass Ligue 1, vous pourrez suivre 7 des 9 matchs programmés à chaque journée.

