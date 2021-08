PSG: les Parisiens très détendus avant leur déplacement à Brest

Après ses succès contre Troyes et Strasbourg, le PSG se déplacera ce vendredi à Brest (21h) en ouverture de la 3e journée de Ligue 1. Avec un Kylian Mbappé apparu très détendu ce jeudi à l'entraînement. Comme tous ses partenaires.

Paris veut enchaîner. Après leurs succès à Troyes (2-1) et à domicile contre Strasbourg (4-2), Presnel Kimpembe et ses partenaires lanceront ce vendredi la 3e journée de Ligue 1 avec un déplacement sur le terrain du Stade Brestois (21h), désormais entraîné par Michel Der Zakarian et qui a commencé la saison par des nuls face à Lyon (1-1) et Rennes (1-1). A la veille de ce rendez-vous, les joueurs de Mauricio Pochettino se sont entraînés devant les médias ce jeudi matin au Camp des Loges. Dans une excellente ambiance, avec beaucoup de sourires et de bonne humeur, notamment chez Kylian Mbappé, qui ne semble pas perturbé par tout ce qui se dit sur son avenir.

Messi très détendu

Chaque jour ou presque, la presse espagnole évoque une offensive à venir du Real Madrid pour le champion du monde français. Une offre de 120 millions d’euros serait même dans les tuyaux à en croire la radio Cadena Ser. En fin de contrat en juin 2022, Mbappé n’a pas encore confirmé publiquement qu’il resterait à Paris cette saison. En attendant, c’est au cœur d’un casting cinq étoiles qu’il s’entraîne dans la capitale. Ce jeudi, après être arrivé en dernier sur le terrain avec Neymar, il a par exemple participé à un "toro" avec Lionel Messi, Neymar, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Marquinhos, Presnel Kimpembe ou encore Ander Herrera. Messi est également apparu très souriant, en train de plaisanter avec Di Maria et Pablo Sarabia, entre autres.

Arrivé il y a neuf jours dans la capitale, le sextuple Ballon d’or devrait encore patienter un peu avant de faire ses débuts en Ligue 1. Attendu en conférence de presse à partir de 14h, Mauricio Pochettino devrait en dire plus sur la condition physique de l’Argentin.