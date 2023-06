"C’est dans nos gènes": Konaté raconte son attachement au PSG

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce mardi, Ibrahima Konaté s’est confié sur ses racines parisiennes. Le natif de la capitale a notamment assuré que le PSG était "dans les gènes" de sa famille.

Exilé à l’étranger depuis 2017 (Bundesliga puis Premier League), Ibrahima Konaté n’oublie pas ses racines. Actuellement à Clairefontaine avec l'équipe de France et invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce mardi, le défenseur central de Liverpool (24 ans, huit sélections) s’est confié sur son lien avec le PSG, lui qui est né et a grandi à Paris.

"C’est dans nos gènes un petit peu. Tous mes grands frères sont fans du PSG depuis ma plus tendre enfance, a confié le joueur des Reds. Je m’en rappelle, le premier match que j’ai vu du PSG était le premier match de Jérémy Ménez je crois (2011, ndlr). C’était il y a longtemps. C’est dans nos gènes, ce sont les gènes parisiens donc c’est logique."

Il a vécu entre le XVe et le XIe arrondissement

Juste avant ces confidences, celui qui a notamment évolué au Paris FC chez les jeunes a été taquiné par Jérôme Rothen sur l’éventualité de le voir signer un jour au PSG. Konaté s’est alors contenté d’éclater de rire.

Konaté a vécu entre le XVe et le XIe arrondissement et défendu les couleurs du Paris Université Club en plus de celles du PFC. "J’ai beaucoup joué face au PSG dans les derbies avec le PFC, expliquait-t-il à L’Équipe en novembre 2020 avant de défier Paris en Ligue des champions avec Leipzig. En jeunes, il y avait Guendouzi, Zagadou, Soumaré, Bernede, Nsoki, ils étaient forts."

Arrivé à Liverpool à l’été 2021 contre un chèque de 40 millions d’euros après s’être révélé sous le maillot de Leipzig, l’ancien joueur de Sochaux est sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Reds.