Équipe de France: avec Upamecano-Konaté, Deschamps a-t-il trouvé sa nouvelle charnière centrale?

Après la retraite internationale de Raphaël Varane, Didier Deschamps doit repenser son axe central. Le sélectionneur de l’équipe de France a opté pour Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté contre les Pays-Bas, vendredi, en éliminatoires de l’Euro 2024 (4-0). Un duo appelé à s’installer durablement chez les Bleus?

La nouvelle a pris tout le monde de court. Après une Coupe du monde séduisante au Qatar, Raphaël Varane a décidé de ne plus porter le maillot de l’équipe de France. Le défenseur de Manchester United (93 sélections) a annoncé la fin de sa carrière internationale début février, à seulement 29 ans. Un coup dur pour Didier Deschamps qui l’avait lancé avec les Bleus en mars 2013 et en avait fait l’un de ses plus fidèles tauliers.

Avec le départ de l’ancien du Real Madrid, le sélectionneur des vice-champions du monde se voit contraint de repenser son axe central. Et il semble déjà avoir sa préférence. Lors du carton face aux Pays-Bas, vendredi en éliminatoires de l’Euro 2024 (4-0), DD a aligné Dayot Upamecano (13 sélections) et Ibrahima Konaté (huit sélections). Et la paire s’est montrée particulièrement solide face aux coéquipiers de Memphis Depay, pour sa deuxième titularisation en équipe nationale après celle face à l’Australie lors du premier match du Mondial au Qatar (4-1).

Un vécu commun à Leipzig

Il faut dire que le défenseur du Bayern Munich (24 ans) et celui de Liverpool (23 ans) se connaissent très bien pour avoir évoluer ensemble durant quatre saisons à Leipzig. Upamecano (d’origine guinéenne) est arrivé en janvier 2017 en provenance de Salzbourg, Konaté (d’origine malienne) a débarqué de Sochaux l’été suivant. Au nord-ouest de la Saxe, les deux Français ont connu trois entraîneurs: Ralph Hasenhuttl, Ralf Rangnick et Julian Naglesmann. La première de leurs nombreuses titularisations communes en Bundesliga a eu lieu en octobre 2017, lors d’un déplacement dans l’antre du FC Köln (1-2).

Les deux jeunes Français, qui ont noué de vrais liens d’amitié outre-Rhin, ont notamment été alignés quatre fois en Ligue des champions, dont deux matchs de poules face au PSG en novembre 2020 (victoire 2-1 en Allemagne, défaite 1-0 au Parc des Princes). Ils ont aussi fait équipe à quatre reprises en Ligue Europa, dont un quart de finale contre l’OM en avril 2018 (victoire 1-0 en Allemagne, défaite 5-2 au Vélodrome). Avant de quitter le club en même temps, durant l’été 2021, pour rejoindre le Bayern et Liverpool. Quasiment pour le même montant (Upamecano 42 millions d’euros, Konaté 40 millions).

"Ils dégagent beaucoup de force"

Upamecano (1,86m) et Konaté (1,94m) ont aussi joué côte à côte en équipe de France Espoirs ces dernières années. Sylvain Ripoll les a alignés à six reprises avec les Bleuets, entre juin 2019 et mai 2021. En confiant parfois le brassard au plus jeune des deux. Après leur prestation face aux Pays-Bas, vendredi au Stade de France, Didier Deschamps n’a pas caché sa satisfaction. Le natif d’Evreux et celui de Paris devraient être reconduits face à l’Irlande, ce lundi à Dublin, en éliminatoires de l’Euro 2024 (20h45).

"Envisager que ça puisse être une défense très solide, complémentaire, à travers ce qu’ils ont pu réaliser les deux, oui, a expliqué le sélectionneur des Bleus à la veille de ce déplacement à l’Aviva Stadium. Après, il y en a eu des charnières, s’il faut remonter dix-vingt ans en arrière. Mais ils en ont la capacité parce qu’ils se connaissent. Ils ont joué pas mal de matchs ensemble, à Leipzig et en Espoirs. Au fil du temps, il y a toujours de l’amélioration possible, mais ils dégagent beaucoup de force athlétique dans les duels, de la vitesse, un bon jeu de tête. Ils ne sont pas embêtés avec le ballon. Ça fait beaucoup de qualités pour des défenseurs."

Une concurrence féroce à leur poste

Des défenseurs qui postulent au sein d’une génération incroyablement fournie en talents. Derrière Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, l’équipe de France peut s’appuyer sur Wesley Fofana (Chelsea, 22 ans), Presnel Kimpembe (PSG, 27 ans), William Saliba (Arsenal, 22 ans), Benoit Badiashile (Chelsea, 22 ans), Axel Disasi (Monaco, 25 ans), Jean-Clair Todibo (Nice, 23 ans) ou encore Mohamed Simakan (Leipzig, 22 ans). En sachant que Jules Koundé, Lucas Hernandez ou Benjamin Pavard peuvent également jouer en charnière si besoin, en fonction du système.

Malgré ce vivier exceptionnel, le coach de 54 ans semble donner sa préférence à l’ancien duo de Leipzig. Pour l’instant. "Même s’ils sont jeunes, ce sont des joueurs qui sont depuis plusieurs années au très haut niveau à travers le club, apprécie DD. C’est bien. Ils étaient déjà là pour la Coupe du monde. Dayot a eu beaucoup plus de temps de jeu que Ibou Konaté. Il y a beaucoup de qualité mais ça demande confirmation, à chaque fois, avant de pouvoir les comparer à d’autres charnières qui ont été là pendant de longues années. Il faut qu’ils s’installent dans la continuité et qu’ils maintiennent ce niveau de performance dans le temps…"