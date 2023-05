"C’est nous qui avons marqué l’histoire ce club", ce qu’un joueur du PSG a dit à Jérôme Rothen

Alors que la crise secoue actuellement le Paris Saint-Germain, Jérôme Rothen a raconté, dans Rothen s'enflamme sur RMC, un échange tendu qu'il a eu jeudi avec un joueur "important" du club de la capitale.

"Un joueur du PSG m’a attaqué." Jérôme Rothen a révélé jeudi dans Rothen s’enflamme sur RMC un échange vif par téléphone avec un joueur "important et sous contrat" du Paris Saint-Germain : "Je dis les choses comme elles sont depuis quelques jours parce que ça ne va pas, raconte Rothen. Le match de Lorient, ce n’est pas possible. Les erreurs de certains joueurs sont répétées. Quand tu mets en cause le professionnalisme de certains et que certains se permettent de reprendre ces phrases parce que tu fais la Une dans les journaux internationaux et dans leur pays, ils reprennent la Une et ils t’envoient un petit message. Et puis ils rigolent. Ça les fait rire, ça part de là."

"Mais comment tu peux me parler comme ça, à moi ?"

Et Rothen de poursuivre : "Derrière il y a un échange. Je ne me débine pas. Je lui explique les choses comme elles sont. Je lui dis : 'Oui il y a un manque d’investissement.' Quand tu es un joueur qui est là depuis X années, et que tu te permets de me dire que tu es professionnel à 100%, que tu respectes l’histoire du club…. Imaginez la mentalité de ces mecs-là! Eux, ce sont les garants de l’histoire du club et il me dit : 'C’est nous qui avons marqué l’histoire ce club, parce qu’avant il n’y avait quasiment rien.' Mais comment tu peux me parler comme ça, à moi qui ai grandi en région parisienne ? A l'âge de quatre ans, j'allais au stade! Ce n'était pas les Qataris, ce n'était pas Canal+, c'était Borelli (l'ancien président)." Pour Jérôme Rothen, "le mal est tellement profond" au PSG que "ces joueurs-là doivent dégager."