EN DIRECT - PSG: Campos a appelé Messi pour lui annoncer sa suspension

L’annonce de la suspension de Lionel Messi pour deux semaines par le PSG a agi comme un mini tremblement de terre dans le monde du football. L’information, révélée par RMC Sport, a trouvé une répercussion particulière en Espagne et en Catalogne où des dirigeants du FC Barcelone rêvent de le faire revenir. Le succès du Barça face à Osasuna (1-0) mardi soir a un peu relégué le cas Messi au second plan face à la promesse d’un titre toujours plus proche pour les joueurs de Xavi.

La situation de Messi au PSG s’invite tout de même en une de Mundo Deportivo pour qui "le PSG rompt avec Messi". Aucune mention n’est en revanche faite en première page de l’autre journal catalan, Sport. Selon RMC Sport, un certain optimisme serait de mise côté catalan pour la venue du septuple Ballon d’or cet été à l’issue de son contrat parisien.

La nouvelle fait aussi réagir en Argentine mais de manière plutôt timide pour le moment en raison des matchs de Copa Libertadores, mardi soir, et de la lourde défaite de River Plate sur le terrain de Fluminense (5-1). Olé! énonce le déroulé de ces derniers mois à rebondissements.

Proche d’une prolongation en décembre, il se dirige désormais vers la sortie. "La suspension, non annoncée officiellement, de deux semaines, deux matchs et salaire, sonne trop fort, car c'est le meilleur du monde, avec une conduite exemplaire dans sa carrière, estime le média argentin. En équipe nationale et à Barcelone, maintenant au PSG." TyC Sports et La Nacion ont aussi relayé la nouvelle de manière factuelle.