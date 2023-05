PSG: "Il faut que Neymar parte", l'avis tranché de Rothen sur le prochain mercato

Interrogé sur l'avenir de Neymar au PSG, après les insultes reçues devant son domicile de la part de certains supporters parisiens ce mercredi, Jérome Rothen a tranché. Et pour lui, "il faut que Neymar parte".

"Il faut que Neymar parte." Pour Jérome Rothen, le passage du Brésilien au PSG touche à sa fin, dans un contexte particulièrement tendu ce mercredi, avec des supporters parisiens venus demander son départ devant chez lui. Le consultant RMC condamne ces actions devant le domicile de Neymar.

>> PSG: les infos en direct

"C'est allé trop loin"

"Avec tout ce qu'il se passe ces derniers temps, il faut que Neymar parte, démarre Jérome Rothen dans un argumentaire en réponse à l'évocation de l'avenir du joueur, qui pourrait difficilement quitter le PSG en raison du salaire conséquent qu'il y perçoit. C'est allé trop loin et aujourd'hui tu vois que les supporters du PSG, les amoureux du PSG, et même moi en tant qu'amoureux du club, constatent beaucoup trop de manques et il y a un ras-le-bol. Ils l'ont montré hier et ils continueront de le montrer."

Pour autant il rappelle qu'il "y a des limites": "Que tu ailles au siège du club, au centre d'entraînement, devant le Parc des Princes ou même dans le Parc des Princes, okay, par contre, ne dépassez pas les bornes. Je condamne fermement le fait qu'ils aillent au domicile des joueurs. Ils ont leur famille, leurs amis, leurs enfants et il y a des limites à tout. J'ai connu ça à une époque aussi et tes enfants, ta femme, tu dois les protéger, ils n'ont rien à voir là-dedans."

"Si vous voulez faire un procès, faites-le à la direction du club"

"Je ne suis pas pour les insultes, mais par contre tu peux mettre les banderoles pour faire état d'un mécontentement, dire qu'il y a des joueurs qui doivent démissionner, pas que la direction, leur montrer qu'ils ne sont plus en odeur de sainteté, qu'ils doivent partir. Neymar ça fait 6 ans qu'il est là, ça fait 5 ans qu'on lui laisse une chance chaque année. C'est un échec, c'est comme Messi. Et donc au revoir."

Un argument qui fait bondir Manu Petit, qui lui prend la défense des deux stars parisiennes: "L'échec du PSG c'est à cause de Messi ou de Neymar? Les stats de ce trio pendant six mois était phénoménales. La direction du PSG depuis un petit moment utilise les joueurs comme des faire-valoir et comme si se sont eux qui sont les principaux responsables des échecs du PSG. Alors que ce sont eux les responsables. La politique du PSG n'a aucun sens. Messi n'a pas été bon, il n'a pas été mauvais."

"Quand tu vois tous les joueurs médiocres payés à coup de centaines de milliers d'euros qui pullulent dans le vestiaire du PSG, tu es en train de me dire que c'est de la faute de Messi 7 fois Ballon d'Or, c'est lui le responsable de cet échec. Messi a toujours marché, arrêtez de faire des procès, si vous voulez faire un procès, faites-le à la direction du club."