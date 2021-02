Canal+ lance une nouvelle chaîne digitale dédiée à la Ligue 1

Canal+ proposera à partir de samedi une chaîne consacrée à la Ligue 1, disponible via MyCanal. Elle regroupera tout le contenu du championnat de France: matchs, multiplex et émissions.

Canal+ lancera dès samedi une nouvelle chaîne appelée "Canal+ Ligue 1". Elle sera disponible sur MyCanal, donc via le site ou l’application, et regroupera tout le contenu Ligue 1 de la chaîne: les matchs, le multiplex en direct, les rencontres du multiplex en intégralité en différé et les émissions dédiées au championnat de France.

Une grille des programmes chamboulée

"Canal+ Ligue 1" sera accessible aux abonnés du "pack sport" de la chaîne cryptée. Ce nouvel outil de diffusion sera lancé avec la rencontre entre le PSG et Nice samedi, à 17 heures. "Canal+ Ligue 1" prendra la place de la chaîne digitale qui était alors dédiée au MotoGP.

"Voici donc un "superhub" de notre championnat national, une chaîne qui rendra la Ligue 1 Uber Eats accessible à tout moment, de manière claire et lisible", indique la chaîne cryptée dans un communiqué publié ce vendredi.

Après avoir récupéré les droits de la Ligue 1 suite au désengagement de Mediapro, Canal+ a du revoir sa grille des programmes. Parmi les autres changements visibles ce week-end: l’arrêt de l’émission omnisports Dimanche Soir Sports, remplacée par le debrief du Canal Football Club qui sera rallongé.