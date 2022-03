Chelsea: Edouard Mendy aurait "kiffé être le gardien numéro un de l’OM"

Avant de faire les beaux jours de Reims, Rennes et de Chelsea, le gardien de but des Blues, Edouard Mendy, avait effectué un passage éclair à l’Olympique de Marseille en 2015-2016. Dans un entretien à Onze Mondial, le champion d’Afrique sénégalais revient sur cette expérience frustrante et n’exclut pas un retour.

Entre l’OM et Edouard Mendy, c’est une histoire d’amour (pour l’instant) inachevée. Le gardien de but de Chelsea au parcours si singulier, a porté la mythique tunique marseillaise lors de la saison 2015-2016. Alors âgé de 23 ans et sans club, il avait rejoint les rangs phocéens pour un essai. "En fait, j’étais venu pour la CFA, et dès que je suis arrivé, j’ai disputé un match amical avec la CFA et ça s’est bien passé, raconte le champion d’Afrique sénégalais à Onze Mondial. Du coup, ils ont dit "pourquoi pas" et je suis monté avec les pros."

Au yeux de ses partenaires, son talent est évident : "Ça s’est super bien passé, poursuit-il. Dès la fin de l’entraînement, les joueurs sont venus me parler pour me dire : "Tu viens d’où ?" "Félicitations, t’es pas mal." Et là, quand tu leur réponds que tu n’as pas de club, certains n’y croient pas, d’autres sont choqués, d’autres disent : "Mais comment c’est possible ?" Il cite Abdelaziz Barrada, Lassana Diarra et... Steve Mandanda.

"C’était bouché de chez bouché"

Mais malgré ces soutiens, l'aventure s'arrête rapidement et c’est finalement à Reims puis à Rennes que le portier des Blues va s'affirmer. Un peu frustrant pour celui qui affirme être "un kiffeur de l’OM" depuis qu'il est petit. "J’aurais kiffé être le gardien numéro un de l’OM, mais devant moi, il y avait Steve Mandanda, Yohann Pelé et Florian Escales qui était l’espoir du club à ce poste, concède-t-il. Même si j’avais dans mon rêve le plus fou cette pensée-là, la réalité était autre, c’était bouché de chez bouché, il n’y avait aucune voie pour y arriver."

Edouard Mendy qui a fêté ses 30 ans mardi n’a pourtant pas fait une croix définitive sur un retour à Marseille. "Est-ce que je pourrais devenir le gardien de l’OM dans quatre ou cinq ans, interroge-t-il. On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve, en tout cas, je me concentre sur Chelsea et j’ai encore de belles choses à faire ici, si Dieu le veut."