Clermont-Auxerre: les excuses de l'AJA après le doigt d'honneur de Furlan au public

L'entraîneur de l'AJ Auxerre, Jean-Marc Furlan, a adressé ce dimanche un doigt d'honneur très remarqué au public clermontois lors de la défaite de son équipe (2-1). Si le technicien a dit ne rien regretter, son club a publié un communiqué dans la soirée, pour présenter ses excuses aux supporters.

L'image a fait rire les internautes, un peu moins la direction de l'AJA. Alors qu'Auxerre s'est incliné à Clermont ce dimanche en Ligue 1 (2-1), la fin de match a été marquée par le dérapage de l'entraîneur icaunais, Jean-Marc Furlan. Expulsé dans le temps additionnel pour avoir protesté de manière trop véhémente auprès de l'arbitre Mathieu Vernice, le technicien s'est retourné vers le public auvergnat pour lui adresser... un vilain doigt d'honneur. Avant de disparaître comme un prince dans les entrailles de Gabriel-Montpied.

En attendant de connaitre la sanction infligée à l'entraîneur par les instances, c'est son club, l'AJ Auxerre, qui a réagi dans la soirée par communiqué. Pour faire savoir son désaccord avec le comportement de Furlan.

"Une attitude déplacée que désapprouve le club"

"Dans les dernières minutes de la rencontre entre Clermont et l’AJA (2-1), Jean-Marc Furlan a été expulsé pour un geste d’humeur à l’encontre du public, écrit le promu. Une attitude déplacée que désapprouve le club et qui ne correspond pas aux valeurs de respect et de fair-play prônées et transmises depuis toujours par l’AJA. Nous présentons nos excuses au public clermontois ainsi qu’à nos supporters."

Des regrets, l'intéressé n'en a lui exprimé aucun en conférence de presse. Au contraire. "Quand je me suis levé, le public m'a insulté, donc je me suis retourné et j'ai fait un doigt d'honneur, a commenté Furlan. (...) Si tu me connaissais, tu verrais que je n'ai pas de cerveau. Je suis assez violent dans mes comportements quand c'est pour le football. (...) Est-ce que je regrette ? Non. Pas du tout."

Et d'ironiser sur les matchs de suspension à venir: "Quand tu es entraîneur, c'est plus bénéfique quand tu es dans la tribune pour analyser les rencontres et faire les changements. C'est beaucoup mieux quand tu es en haut. Quelle que soit la sanction, peu importe. La sanction va être probablement très lourde mais le travail, tu le fais la semaine, pas sur le banc de touche. S'il y a 8000 personnes, tu peux hurler tant que tu veux, personne ne t'entend."