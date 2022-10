Auxerre: "Je n'ai pas de cerveau", le craquage de Furlan en conférence de presse après son doigt d'honneur

Jean-Marc Furlan s’est fait exclure lors de la défaite d’Auxerre à Clermont, ce dimanche en Ligue 1 (2-1). Le coach de l’AJA a reçu un carton rouge dans le temps additionnel, avant de faire un doigt d'honneur en direction du public auvergnat en quittant le terrain. Un geste qu'il ne regrette pas.

Jean-Marc Furlan a passé un mauvais dimanche à Clermont. Non seulement son équipe a perdu face aux Auvergnats (2-1) lors de la 10e journée de Ligue 1, mais l'entraîneur d'Auxerre a été exclu dans le temps additionnel et a adressé un doigt d'honneur au public du stade Gabriel-Montpied.

"J'ai été voir l'arbitre parce que je considérai qu'il n'y avait pas assez de fautes pour nous. Quand je me suis levé, le public m'a insulté, donc je me suis retourné et j'ai fait un doigt d'honneur. Du coup, il m'a expulsé, soutient Furlan. (Il s'adresse à un journaliste) C'est parce que tu ne me connais pas, parce que si tu me connais, tu verrais que je n'ai pas de cerveau. Je suis assez violent dans mes comportements quand c'est pour le football".

Il s'expose à une lourde sanction

Avec ce geste, Jean-Marc Furlan pourrait être lourdement sanctionné. Interrogé pour savoir s'il regrettait son geste, l'entraîneur de l'AJA a simplement répondu: "Non, pas du tout." Avant de développer ses propos: "Quand tu es entraîneur, c'est plus bénéfique quand tu es dans la tribune pour analyser les rencontres et faire les changements. C'est beaucoup mieux quand tu es en haut. Quelle que soit la sanction, peu importe. La sanction va être probablement très lourde mais le travail, tu le fais la semaine, pas sur le banc de touche. S'il y a 8.000 personnes, tu peux hurler tant que tu veux, personne ne t'entend."

Cette nouvelle défaite plonge Auxerre dans la zone de relégation. Sur une série de six matchs sans victoire, le club bourguignon se retrouve à la 17e place du classement. Une situation délicate alors que quatre équipes seront reléguées en fin de saison. Les Bourguignons tenteront de se relancer en recevant l’OGC Nice, dimanche prochain à l’Abbé-Deschamps (15 heures).