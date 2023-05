Clermont-OL: battu avec un pénalty manqué par Lacazette dans les derniers instants, Lyon dit peut-être adieu à l'Europe

En déplacement à Clermont ce dimanche, l'OL a loupé l'opportunité de revenir à hauteur du LOSC, actuel cinquième de Ligue 1. Après l'ouverture du score de Lacazette, les Gones ont encaissé un doublé de Kyei (2-1). Le "Général" a manqué l'occasion d'égaliser sur pénalty en fin de match.

L'OL a grandement gâché dans la course à la cinquième place. Alors que Rennes reçoit Troyes ce dimanche (15h) et que Lille se déplace à Monaco ensuite (17h05), l'équipe de Laurent Blanc s'est inclinée face à Clermont (2-1) lors de cette 35e journée de Ligue 1. Alexandre Lacazette regrettera lui d'avoir loupé son penalty dans le temps additionnel de la seconde période.

Auteur d'un quadruplé face à Montpellier dimanche dernier (5-4), le "Général" Lacazette avait pourtant encore ouvert le score (22e) après un ballon d'Amine Sarr. Sauf que son 25e but de la saison en championnat n'a pas permis à l'OL de faire longtemps la course en tête.

Pour une faute plutôt maladroite de Castello Lukeba sur Saîf-Eddine Khaoui, Clermont a obtenu un penalty, que s'est chargé de transformer Grejohn Kyei (25e). L'attaquant français a signé un doublé (65e) en seconde période, d'une tête sur un centre de Mehdi Zeffane, après avoir pris l'avantage sur Sinaly Diomandé.

Lyon recevra Monaco vendredi

Sous les yeux de Jean-Michel Aulas, désormais président d'honneur du club après avoir passé plus de trois décennies à la tête de l'OL, les Lyonnais n'ont pas réussi à reproduire le scénario de la semaine dernière. Dans le temps additionnel, Komnen Andric a été coupable d'une faute de main, de quoi offrir un penalty à Alexandre Lacazette. Mais l'attaquant n'a pas assez appuyé sa tentative, lui qui aurait pu rejoindre aussi Kylian Mbappé au classement des buteurs (26 réalisations pour le Parisien).

Au classement, les Gones restent donc septièmes et pourraient se retrouver à six points de la cinquième place dimanche soir si les Dogues gagnent à Monaco. Justement, l'OL recevra le club du Rocher ce vendredi puis terminera sa saison par la réception de Reims et un déplacement à Nice.