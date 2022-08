PSG: l’étonnante stat de Galtier qui tranche déjà avec l'ère Pochettino

A peine arrivé au PSG, Christophe Galtier a déjà aligné deux fois de suite la même équipe, face à Nantes au Trophée des champions et à Clermont samedi, lors de la 1re journée de Ligue 1. En un an et demi passé sur le banc parisien, jamais Mauricio Pochettino n’a pu apporter cette stabilité.

Tous les feux sont au vert pour le PSG. Après avoir triomphé au Trophée des champions dimanche dernier face à Nantes (4-0), le champion de France a été sans pitié pour Clermont, écrasé 5-0 samedi soir lors de la 1ere journée de Ligue 1. Point commun entre ces deux victoires, les onze de départ couchés sur la feuille de match par Christophe Galtier étaient identiques. Aligner la même équipe deux matchs de suite toutes compétitions confondues, c’est un "petit exploit" au PSG. Et Galtier l'a réussi sur ses deux premiers matchs officiels à la tête du Paris Saint-Germain.

Un onze avec Mbappé contre Montpellier ?

En un an et demi passé sur le banc parisien entre janvier 2021 et mai 2022, Mauricio Pochettino n’a jamais pu reconduire son équipe deux rencontres successives. Le coach argentin qui n’a jamais réussi à imposer sa patte dans la Capitale a souvent vu ses choix dictés par les blessures et une préparation estivale tronquée par les retours tardifs de ses internationaux.

Pas sûr néanmoins que Christophe Galtier réussisse la passe de trois. En conférence de presse d’après-match à Clermont, l’ex-coach de Nice a déclaré qu’il avait bon espoir de récupérer Kylian Mbappé, samedi prochain pour la réception de Montpellier au Parc des Princes...