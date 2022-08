Clermont-PSG: Galtier lâche la date de retour de Mbappé avec le groupe parisien

Après le festival du PSG à Clermont (5-0) ce samedi, dans le cadre de la première journée de Ligue 1, Christophe Galtier en a dit plus sur l'état physique de Kylian Mbappé. Préservé pour des douleurs musculaires, l'attaquant est attendu dans le groupe contre Montpellier samedi prochain.

Kylian Mbappé n'a pas encore joué de match officiel avec le PSG cette saison. L'attaquant français était suspendu lors de la victoire des Parisiens dans le Trophée des champions contre Nantes en Israël le week-end dernier. Ce samedi à Clermont, le champion du monde ne figurait pas dans le groupe. Une mesure de précaution pour reposer ses adducteurs. Mais son retour pourrait être rapide.

"On a préféré retarder son retour"

"Si on peut le revoir le week-end prochain? Oui je pense, a répondu son entraîneur Christophe Galtier sur Canal+. Il a eu une petite alerte, on n'a pas voulu prendre de risque. Evidemment, si on avait été sur un match difficile ou un match de Ligue des champions, Kylian aurait peut-être participé. On a préféré retarder son retour et il sera avec nous évidemment, je pense, contre Montpellier." C'est samedi prochain que le champion de France en titre accueille le MHSC, pour un premier match au Parc des Princes cette saison.

Sans Kylian Mbappé, les joueurs du PSG ont signé un vrai festival à Clermont, avec une large victoire (5-0) et un duo de gala: Neymar, buteur et trois fois passeur décisif, et Lionel Messi, auteur d'un doublé avec un but d'anthologie.