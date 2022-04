Clermont-PSG: sur quelle chaîne regarder le match de Ligue 1

En quête d'un 10e titre de champion de France, le PSG affronte Clermont ce samedi (21h) pour la 31e journée de Ligue 1. Un match à suivre sur Canal+ Décalé et à la radio sur RMC.

Dans cette fin de saison bien morne depuis l’élimination en Ligue des champions, le PSG n’a qu’un objectif : décrocher un dixième titre de champion de France. Il s’en rapprochera en cas de victoire ce samedi (21h) sur le terrain de Clermont, à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. Ce match est à suivre à la télévision sur Canal+ Décalé, mais aussi à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site et l’application RMC Sport.

Plusieurs absents côté parisien

Privé de Keylor Navas, Marquinhos, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Angel Di Maria, Ander Herrera, Julian Draxler ou encore Leandro Paredes, tous blessés, Mauricio Pochettino devrait conserver son habituel 4-3-3 avec Neymar et Lionel Messi pour épauler Kylian Mbappé en pointe. En grande forme, le Français reste sur un récital face à Lorient (5-1). Il avait terminé la rencontre avec deux buts et trois passes décisives au compteur.

Solide leader avec 12 points d'avance sur l'OM, son plus proche poursuivant, Paris part très largement favori en Auvergne. En panne de confiance et mal en point, le promu clermontois (17e et premier non relégable) vient de perdre ses quatre derniers matchs et n'a plus goûté à la victoire depuis le 20 février dernier (2-0 à Marseille).

S'il récupère Arthur Desmas, Lucas Da Cunha et son fils Johan Gastien, Pascal Gastien devra se débrouiller sans Salis Abdul Samed, suspendu. Cédric Hountondji, Pierre-Yves Hamel et Elbasan Rashani sont eux à l'infirmerie.