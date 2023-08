Comment l’AS Monaco gère l’affaire Ben Yedder, mis en examen pour viol

Mis en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle, Wissam Ben Yedder bénéficie du soutien de son club qui ne souhaite pas interférer avec la justice. L’attaquant aux 19 sélections avec les Bleus a même offert la victoire aux Monégasques lors de la première journée à Clermont (2-4).



Hué le week-end passé par le public clermontois, Wissam Ben Yedder retrouve le stade Louis II ce dimanche contre Strasbourg (17h05). Récemment mis en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle, l’attaquant monégasque poursuit son chemin de footballeur. Lors de cette première journée de championnat, il a contribué à la victoire des siens en inscrivant un doublé, ses 99e et 100e buts sous les couleurs de l’ASM.

Avant les deux buts, deux jours en garde à vue

Les heures précédant ce déplacement en Auvergne ont pourtant été entachées par 48 d’entre elles passées en garde à vue pour Wissam Ben Yedder. Du 8 au 10 août, l’attaquant international a été détenu dans les locaux de la police judiciaire de Nice. Mercredi était jour de repos à l’AS Monaco, son absence ne s’est pas ressentie. En revanche, jeudi il manquait à l’appel de l'entraînement et du “Media Day” organisé par la Ligue. Mis en examen le jour même avec son petit frère, il s'est acquitté d'une caution de 900.000 euros (la caution est proportionele au salaire des personnes mises en cause). Son retour à La Turbie s’est effectué vendredi matin. Ses premières foulées sur le terrain ont été précédées par une longue discussion avec son entraîneur Adi Hütter qui lui a apporté son soutien.

Le troisième meilleur buteur de l’histoire du club de la principauté a toujours été soutenu par son employeur. ”L’affaire étant soumise à une procédure judiciaire, le Club n’est pas en mesure de faire de commentaire,” s’est expliqué l’AS Monaco dans un communiqué succinct. Présumé innocent, il n’a jamais été question de l’écarter du groupe professionnel ou lui retirer le brassard de capitaine. Agir ainsi représenterait un déclassement dans le vestiaire monégasque et une condamnation aux yeux de tous. Or, il en revient à la justice de décider de sa culpabilité ou non.

A nouveau face au juge

Après cette mise en examen de Wissam Ben Yedder, et de son petit frère, le temps long de la justice va œuvrer. Dans quelques semaines, les deux plaignantes seront entendues une nouvelle fois par le juge en charge de ce dossier. L'enquête doit permettre de rassembler des preuves afin d'établir la vérité sur cette soirée à Beausoleil. Après ces auditions, et alors que l'enquête se poursuit, l'attaquant de l'AS Monaco devrait une nouvelle fois faire face au juge en charge de l'enquête. C'est le processus normal dans ce genre de dossier.

D'après des proches du dossier, lors de sa garde à vue, devant les enquêteurs de la PJ de Nice, Wissam Ben Yedder a reconnu une relation sexuelle consentie avec l'une des plaignantes. Mais nie, comme son frère, les faits reprochés par les deux jeunes femmes qui ne sont pas originaires de la région de Nice. Ces dernières ont d'ailleurs livré aux enquêteurs de la police judiciaire un récit très détaillé de cette soirée du 10 juillet dans l'appartement à Beausoleil.

"Ma relation avec Wissam ne concerne que le sport”

Le numéro 10 monégasque rend plutôt bien à son club la confiance obtenue. En l’absence de Breel Embolo, victime d’une rupture des ligaments croisés, Wissam Ben Yedder s’est montré précieux dans la victoire des siens à Clermont (2-4). "Il a montré une top réaction, a commenté après la rencontre Adi Hütter. Ma relation avec Wissam ne concerne que le sport. Mon travail, c'est de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain, Wissam en fait partie. Il n'y a aucun doute concernant le fait qu'il joue." L’attaquant devrait donc, sauf pépin physique, de nouveau porter son brassard de capitaine et être titulaire ce dimanche contre Strasbourg. Son aventure sous les couleurs monégasques ne devrait en revanche pas se prolonger à l’issue de la saison.

Vers la fin de son aventure avec l’AS Monaco

À 33 ans, le natif de Sarcelles dispute la dernière de ses cinq années de contrat à Monaco. Une prolongation n’a jusqu’alors jamais été à l’ordre du jour. Son salaire (650.000 euros brut mensuel) ne reflète plus la politique sportive de l’ASM. Il était l’an passé plus de deux fois supérieur à celui du deuxième monégasque le mieux payé (Aleksandr Golovin avec 300.000 euros). Ses déboires judiciaires n’arrangent pas les choses et son avenir de footballeur ne semble pas s’écrire en principauté. Le temps de la justice devrait probablement offrir un dénouement à cette histoire, une fois le contrat liant Ben Yedder à l’AS Monaco terminé.