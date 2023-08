Monaco: Ben Yedder mis en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle

Buteur et cadre de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder a été mis en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle ce jeudi à trois jours de la reprise de la Ligue 1 contre Clermont. L'attaquant monégasque est accusé par deux jeunes femmes.

Breel Embolo blessé au genou et absent pour plusieurs mois, l'AS Monaco va également devoir gérer l'épineux dossier Wissam Ben Yedder. L'attaquant de l'ASM a été mis en examen pour "viol, tentative de viol et agression sexuelle" ce jeudi selon les informations du journal Nice-Matin, confirmées par le parquet de Nice à BFM Côte d'Azur et RMC Sport.

L'international français aux 19 sélections (3 buts) est accusé par deux jeunes femmes d'avoir abusé d'elles en marge d'une soirée, le 10 juillet dernier, à Beausoleil dans les Alpes-Maritimes. Le buteur qui fêtera ses 33 ans ce samedi a été présenté jeudi à un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nice.

Ben Yedder placé sous contrôle judiciaire

L'adjoint au procureur de la République de Nice a confirmé l'ouverture d'une information judiciaire contre Wissam Ben Yedder pour les mêmes chefs et l'enquête a été confiée à la PJ de Nice.

Placé sous contrôle judiciaire mais libéré sous caution (fixée à 900.000 euros), l'ancien joueur de Toulouse et Séville n'est pas la seule personne dans le viseur de la justice dans cette affaire. Le petit frère du joueur, âgé de 25 ans, a lui aussi été mis en examen pour les mêmes faits, toujours suite à cette soirée de début juillet.

Avant cette mise en examen par le parquet de Nice, Wissam Ben Yedder s'entraînait normalement depuis le début de la semaine avec le reste de l'effectif monégasque en prévision du déplacement à Clermont, dimanche, lors de la première journée de Ligue 1. Capitaine de l'ASM la saison passée, Wissam Ben Yedder a bouclé l'exercice avec 25 buts en 43 apparitions confondues.