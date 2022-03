Comment la LFP va récupérer 600 millions d'euros dès cet été

Info RMC Sport - Grâce au deal avec CVC Capital Partners en cours de finalisation, la Ligue de football professionnel (LFP) va encaisser 600 millions d'euros au mois de juillet. Les discussions sur la répartition sont en cours avec les présidents de clubs.

C’est de l’argent frais attendu avec grande impatience par les clubs français. Grâce au deal avec CVC Capital Partners en cours de finalisation, la LFP va récupérer 1,5 milliards en cédant 13% de sa filiale commerciale. Selon nos informations, le deal avec le fond luxembourgeois prévoit le versement de cet argent sur trois ans selon la répartition suivante : 40% la première année en 2022, 30% en 2023 et 30% en 2024.

En juillet, la LFP, qui voit d’un bon œil cet échelonnement de paiement pour limiter la tentation des clubs, va donc encaisser 600 millions d’euros. Le PSG, conscient de sa place centrale dans le projet commercial de la Ligue réclamerait environ 30% soit 180 millions d’euros dès cet été. Un accord entre les présidents est espéré d’ici la fin de semaine. Un nouveau conseil d’administration a d’ailleurs été programmé pour vendredi.

Le processus doit être validé le 1er avril

D’ici là, Noël Le Graët le patron de la FFF doit, comme un groupe de présidents de club rencontrer les représentants de CVC cette semaine. Une fois le schéma de répartition validé, il ne manquera plus qu’à signer toute la documentation juridique. Une AG de la LFP, prévue le 1er avril, doit valider l’ensemble du processus. Le CSE de la Ligue sera sondé sur l’opération et l’autorité de la concurrence en sera informée.

L’équipe de CVC qui travaille sur le projet Ligue 1 sera à 100% française, basée dans les locaux parisiens du fonds avenue de l’Opéra. CVC, qui a l’habitude du marché français pour y travailler depuis plus de 30 ans, a pris toutes ses précautions pour empêcher une situation de conflit d’intérêt puisque CVC a aussi investi dans Liga espagnole (2 milliards d’euros pour 10%). Une digue interne étanche a été érigée entre les équipes espagnoles et françaises qui n’ont pas les mêmes objectifs de rentabilité et ne devraient donc pas se retrouver en position de conflit. Toutes les précautions juridiques ont en tous cas été prises dans ce sens.