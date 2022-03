Ligue 1: pourquoi la LFP a choisi le fonds CVC pour sa société commerciale

La Ligue de football professionnel (LFP) française a fait un grand pas vers la création de sa société commerciale en entrant ce vendredi "en négociations exclusives" avec le fonds CVC, ouvrant la voie à l'acquisition par cet investisseur de 13% du capital contre 1,5 milliard d'euros. Trois autres dossiers étaient pourtant en lice. Explications.

C’était un conseil d’administration très attendu, et exclusivement consacré à la société commerciale. Les dirigeants de la Ligue de football professionnel (LFP), entourés de leurs banquiers d’affaires et de leurs avocats, ont présenté en détail les offres des quatre fonds (CVC, Oaktree, Silver Lake, Hellman & Friedman) qui avaient été retenus pour intégrer la société commerciale.

Très vite, cette présentation a montré que l’offre de Hellman & Friedman n’était pas vraiment ferme. Un élément essentiel qui la mettait hors-jeu.

Pour ce qui est des trois autres, CVC s’est vite détaché. Parmi les éléments en faveur du fonds luxembourgeois: l’absence de dividendes les deux premières années et une clause qui permet à CVC de ne réclamer qu’un point de plus du capital (soit 14%) que l’offre initiale (13%) si le budget prévisionnel n’est pas atteint au moment où le fonds veut sortir de la société commerciale. Une clause jugée raisonnable comparée à celle des autres fonds qui réclamaient beaucoup plus de capital (parfois jusqu’au plafond légal de 20%) en cas d’objectif non atteint.

Des détails à peaufiner

Et globalement, la connaissance du sport de CVC (Liga, Tournoi des VI Nations) a convaincu les membres du CA. Face à cette situation et pour gagner du temps, Vincent Labrune a proposé un vote pour rentrer en négociations exclusives avec CVC. Le CA a voté pour à l’unanimité. Reste maintenant à peaufiner les détails du deal et surtout à tomber d’accord sur la répartition entre les clubs. Plusieurs réunions sont prévues la semaine prochaine notamment deux collèges de L1 et L2 avant l’AG du 1er avril.

Ce rapprochement avec CVC qui propose 1,5 milliard d’euros pour 13% du capital permet de valoriser la société commerciale à 11,5 milliards d’euros. Les objectifs ambitieux de la LFP visent à multiplier par 2,3 les revenus dans les 8 prochaines années pour atteindre 1,8 milliard d’euros à l’horizon 2030.