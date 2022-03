LFP: quatre questions pour comprendre le très important projet de société commerciale

Alors que la direction de la LFP travaille sur le projet de société commerciale depuis un an et demi, le processus entre dans sa phase finale avec un choix à faire entre les quatre fonds d’investissements qui ont déposé sur la table 1,5 milliard d’euros.

C’était attendu mais cela a été un vrai moment de satisfaction pour les dirigeants de la LFP. Mercredi soir, les quatre fonds finalistes (CVC, Silver Lake, Oaktree et Hellman & Friedman) ont déposé une offre ferme pour rentrer dans le capital de la future société commerciale contre un chèque d’1,5 milliard d’euros. "Vu d’où revient le foot français, le fait d’avoir quatre offres fermes c’est quand même un succès énorme. C’est même du jamais-vu en Europe", se délecte un acteur du dossier. Car effectivement c’est de l’argent frais qui doit rentrer dans la caisse des clubs. Mais finalement, le plus dur commence pour la Ligue qui va devoir choisir le fonds gagnant et gérer la très délicate question de la répartition de cet argent parmi les clubs.

Pourquoi les fonds s’intéressent au foot français ?

C’est effectivement une question légitime pour n’importe quel supporter ou suiveur du foot français régulièrement dénigré. La stratégie menée depuis un an et demi par Vincent Labrune et son équipe est articulée autour du potentiel énorme, selon lui, du football français. C’est ce "storytelling" qui a été diffusé aux différents fonds pour les convaincre que le futur, s’ils l’achètent, sera très rentable pour eux. "Au début nous avons généré de la curiosité, puis de l’intérêt, puis de l’attrait puis de l’envie", explique-t-on à la Ligue dont le plan repose sur le potentiel de création de valeur dans les prochaines années. L’idée étant que le fonds gagnant devienne un partenaire de la Ligue et du foot français avec des intérêts liés.

Si la Ligue gagne, le fonds gagne. Les trois principales catégories de revenus ont été clairement identifiées: les droits domestiques, les droits internationaux et les droits digitaux. Autant sur la première catégorie, la Ligue dispose d’une expérience importante (y compris négative avec le crash MediaPro) autant sur les deux autres elle a clairement des lacunes que les fonds se disent prêts à combler grâce à leur savoir-faire et leur réseau pour booster les revenus. Les quatre fonds finalistes ont tous une solide expérience du monde du sport ou de l’entertainment.

Leur objectif n’est pas de se verser des dividendes annuels proportionnels à leur participation (20% max autorisés par la loi mais plutôt autour de 10%) dans le capital de la société commerciale mais plutôt de développer la valeur globale de la société pour revendre leur part d’ici quelques années et faire une importante plus-value en multipliant leur mise par deux ou trois. Une période minimale durant laquelle le fonds ne pourra pas se désengager devrait s’imposer de l’ordre de 3 à 6 ans environ.

Quels critères de choix pour la Ligue ?

Le critère financier n’est aujourd’hui plus central. Les quatre fonds finalistes disposent d’une surface financière suffisante pour les besoins de la Ligue, à savoir 1,5 milliards d’euros contre un pourcentage que les fonds proposent de leur côté (de l’ordre de 10% et dans la limite de 20%) et sur lequel un accord devra être trouvé. Les quatre offres financières devraient de toute façon être très proches. Ce qui fera donc la différence c’est la capacité du fond à aider la Ligue à créer de la valeur notamment à l’international. Le réseau de collaborateurs du fond, sa capacité à "vendre" le foot français dans des pays à conquérir, son expertise en marketing, digital seront autant d’atouts qui séduiront la LFP. C’est donc sur le critère qualitatif que le choix de la Ligue sera le plus déterminant.

Quelle répartition des 1,5 milliard d’euros ?

C’est LA question la plus délicate de ce projet. Pour le moment rien n’a été acté ni avec les fonds, ni avec les clubs français. Mais depuis de longues semaines, Vincent Labrune se démène en coulisses, avec entregent et diplomatie, auprès des présidents de clubs pour trouver un modèle de répartition qui convienne à tout le monde. Un vrai numéro d’équilibriste. Car pour la Ligue, les choses sont claires. Certes de l’argent frais, très bienvenu, va arriver mais son utilisation devra se faire dans un cadre précis. Impossible que ces fonds se substituent au rôle d’un actionnaire de club dans sa gestion. Encore plus impensable: que cet argent serve à se verser des dividendes ou combler des trous de trésorerie. Cet argent doit servir à développer le foot français, à valoriser le produit. Dans ce cadre-là les clubs disposent d’une certaine liberté mais ils ne pourront pas faire n’importe quoi. Pour le moment, la répartition n’a pas été abordée dans le détail avec les fonds finalistes. Ça sera le cas avec le gagnant ou avec les deux qui se dégageraient avant le choix final. La vision de la Ligue sur cette répartition devra alors être confrontée à celle du fonds pour aboutir à un accord.

Quelle gouvernance ?

Cette société commerciale sera une filiale de la LFP qui détiendra entre 80 et 90% environ de son capital. Et sa nature sera de faire uniquement du business et de développer les revenus de la Ligue. Toutes les questions régaliennes du foot, liées à l’organisation des championnats, des règlements, de la politique etc… resteront les prérogatives de la LFP. Evidemment le fonds aura des représentants minoritaires au sein du conseil d’administration. Il voudra qu’on lui garantisse qu’aucune décision ne vienne impacter la nature de son investissement initial. Il y aura aussi un représentant de la FFF qui n’aura qu’un rôle consultatif comme le prévoit la loi. Le fonds d’investissement pourrait aussi proposer la présence d’administrateurs indépendants qui apporteraient une expertise au projet business de la Ligue. Les détails de la gouvernance ne seront entérinés qu’en toute fin de processus.

Pour le moment les fonds n’ont eu aucun retour de la LFP qui a débuté une phase d’analyse très approfondie des quatre offres reçues. Elle est épaulée par les deux banques d’affaires Lazard et CenterView et du cabinet d’avocat Darrois. Un conseil d’administration a été pré-calé au 18 mars pour une présentation de ces quatre offres aux clubs. La Ligue devra en dire suffisamment aux clubs pour ne pas les frustrer mais pas trop pour ne pas crisper le processus final. Le choix définitif de la LFP doit avoir lieu courant avril. Une échéance qui pourrait être le point de départ d’une nouvelle ère pour le foot français.