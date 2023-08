Communication, hors-jeu... l'arbitrage français à l'aube de sa révolution ?

Plus de communication, une volonté affichée de favoriser le jeu, les micro-fautes moins sifflées, l’arbitrage français va vivre une saison avec des nouveautés. Ce premier exercice plein pour Antony Gautier à la tête de l’arbitrage français devrait permettre un vrai changement avec l’ancienne direction de l’arbitrage. Avant le début de la Ligue 1 et de la Ligue 2, les hommes en noir vont devoir faire avec quelques nouvelles règles.

Sur le papier, le discours est plutôt séduisant. Comme pour la Coupe du Monde de football féminine, les rencontres professionnelles en France auront un temps de jeu un peu plus long cette saison.

Un temps de jeu effectif rallongé cette saison en Ligue 1 et Ligue 2

"Ce point va évoluer significativement cette saison, puisque depuis le 1er juillet dernier, l'Ifab, qui est l'organe qui gère les règles du football, a décidé d'inscrire dans ses règlements la récupération du temps perdu à la suite de célébration des buts dans le temps additionnel", explique Antony Gautier, le directeur de l’arbitrage à la FFF. "Ce qui veut dire que nous allons avoir très probablement des rencontres en Ligue 1 et en Ligue 2 qui vont être plus longues en temps de jeu effectif".

Finalement, les arbitres prolongeront chaque période pour compenser le temps de jeu "perdu". Tous les cas de figure entrent en compte comme les remplacements, les joueurs blessés et les célébrations des buts. L’exécution d’un pénalty sera aussi décomptée, on tourne autour d’une minute à une minute trente pour la réalisation d’un pénalty. Point important, ces règles seront les mêmes sur toutes les rencontres, quel que soit le contexte (match sous tension) ou le score. Ce qui veut dire que l’arbitre devra quand même appliquer ce temps additionnel plus long, même si l’écart au tableau d’affichage est important.

Les micro-fautes moins sifflées ?

C’est une volonté affichée de la nouvelle direction. Obtenir un jeu moins haché pour profiter du spectacle sur le terrain "On veut aller vers un football plus spectaculaire", complète Stéphane Lannoy, en charge du secteur professionnel. Pour lancer cette saison, la direction de l’arbitrage souhaite du discernement et de l’intelligence contextuelle en fonction des situations. "L'objectif, c'est de pouvoir fluidifier de façon la plus maximale possible le déroulement des rencontres", admet Antony Gautier. "Il faut éviter de siffler par exemple les micro-fautes qui n'apportent rien sinon le fait d'interrompre les rencontres". La France possède déjà le meilleur temps de jeu effectif des cinq grands championnats, cette plus grande liberté sur le terrain doit permettre d’améliorer ce résultat.

Les arbitres professionnels devront aussi avoir un meilleur discernement sur les seconds avertissements. La direction de l’arbitrage répète que les hommes en noir ne sont pas "des policiers" et que leur objectif commun "est de garder tous les acteurs du jeu sur le terrain et favoriser le jeu et le spectacle". Avec cette meilleure prise en compte du deuxième jaune, "seuls les incontournables doivent être impactés". Par incontournable, les patrons de l’arbitrage entendent la mise en danger de l’intégrité physique du joueur ou dans certains domaines (perte de la possession du ballon, semelle, crampons en avant etc.).

Des changements pour la levée du hors-jeu

C’est surement l’un des plus grands changements pour la nouvelle saison de Ligue 1 et de Ligue 2. Le hors-jeu. Depuis l’arrivée de l’assistance vidéo, les arbitres assistants doivent rendre leur décision à la fin de l’action. Les assistants vont désormais pouvoir (re)lever le drapeau immédiatement en cas de hors-jeu flagrant. Ils devront être "beaucoup plus pertinents sur les levées de drapeaux ou lorsqu'il y a des situations qui ne prêtent à aucune interprétation et dont la décision est évidemment certaine", complète Antony Gautier pour RMC.

"Les situations lors desquelles vous avez deux, trois, quatre, cinq joueurs qui courent vers l'arbitre, qui encerclent l'arbitre pour contester une décision, je considère qu'elles ne sont pas très positives pour le football français", estime Antony Gautier. Un joueur de Ligue 1 ou de Ligue 2 pourrait être averti dans plusieurs cas cette saison s’il conteste une décision arbitrale (s’il court vers l’arbitre, conteste par action ou geste la décision, manque de respect…). Enfin, la direction de l’arbitrage souhaite mettre en place un "relais" lors des rencontres. C’est-à-dire que seul le capitaine pourra s’adresser à l’arbitre central pour "obtenir des précisions". Un peu comme au rugby.

Une meilleure communication pour les arbitres

Main ou pas main ? Dans certains cas, cette question ne connaîtra pas une réponse "noire ou blanche, il y a une zone grise", reconnaît Antony Gautier. Le cas des mains est très important pour l’arbitrage français car c’est celui qui est souvent le plus commenté après les matchs. Dans le cas de l’augmentation de la surface corporelle, l’élément le plus important à prendre en compte "reste la position du bras ou de la main dans un mouvement naturel du corps". En cas de tir vers le but, un avertissement sera adressé au joueur uniquement "si la frappe au but est stoppée par un geste délibéré de la main".

Un comité de suivi avec la LFP sera aussi mis en place pour partager avec les dirigeants de clubs. Dans son interview à RMC Sport, Antony Gautier annonce aussi une plus grande communication des arbitres après les rencontres. "On veut un football plus ouvert et avec plus de pédagogie", complète Stéphane Lannoy. Même si les officiels ne passeront pas devant les médias à la fin de tous les matchs, la direction de l’arbitrage laisse un peu plus de liberté pour s’exprimer devant les caméras. Ils subissent d'ailleurs des entraînements avec des média training depuis quelques jours. Un porte-parolat de l’arbitrage français devrait aussi permettre une meilleure communication dans les médias et sur les supports de la Fédération. L’objectif est clair : humaniser les arbitres et ne pas laisser une profession sans communication auprès du grand public. La fin du silence.