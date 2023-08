"L’arbitre doit favoriser le spectacle", les confidences du patron de l’arbitrage français Antony Gautier

Antony Gautier entame sa première saison pleine à la tête de l’arbitrage français. En poste depuis janvier 2023, l’ancien arbitre de Ligue 1 souhaite insuffler, avec Stéphane Lannoy pour la partie professionnelle, une nouvelle dynamique autour des hommes en noir. Les sujets de développement et d’ajustement sont nombreux. Entretien.

Vous êtes en place depuis le début de l’année: avec cette nouvelle saison de Ligue 1/Ligue 2 qui débute, quels sont les changements?

Il y a des orientations techniques qui ont été présentées aux arbitres et aussi transmises aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui consistent essentiellement à être aujourd'hui dans une démarche de favoriser le jeu, de favoriser le spectacle pour que l'arbitre soit un véritable partenaire des rencontres de football. L'objectif, c'est de pouvoir fluidifier de façon la plus maximale possible le déroulement des rencontres, éviter de siffler par exemple les micro-fautes qui n'apportent rien sinon le fait d'interrompre les rencontres.

Autre changement, le fait d'intégrer aussi une gestion du temps additionnel. Ce point va évoluer significativement cette saison, puisque depuis le premier juillet dernier, l'Ifab, qui est l'organe qui gère les règles du football, a décidé d'inscrire dans ses règlements la récupération du temps perdu suite à la célébration des buts dans le temps additionnel. Ce qui veut dire que nous allons avoir très probablement des rencontres en Ligue 1 et en Ligue 2 qui vont être plus longues en temps de jeu effectif.

On peut voir cette modification avec la Coupe du Monde féminine. Par exemple, le match des Bleues face au Panama a eu 13 minutes de temps additionnel. Est-ce que les diffuseurs sont au courant de cette modification qui peut avoir des incidences sur la grille de diffusion?

Oui, absolument les diffuseurs ont eu l'information puisque nous travaillons en étroite proximité avec la LFP et donc nous avons transmis ces orientations à la LFP qui les a ensuite basculés vers les diffuseurs. Donc oui, c'est un élément majeur. Vous soulignez l'exemple du 13 minutes de temps additionnel en seconde période pour le match de l'équipe de France féminine, c'est probablement ce vers quoi nous allons tendre cette saison. Evidemment, en fonction des événements qui se produiront pendant la rencontre.

“Sur les hors-jeu qui sont évidents, la levée du drapeau sera immédiate”

Si on revient au terrain, le signalement des hors-jeu va-t-il être modifié cette saison?

Depuis l'introduction de l'assistance vidéo, il était évidemment demandé aux arbitres assistants de prendre une décision au moment des appréciations des hors-jeu, mais de ne pas nécessairement lever le drapeau immédiatement parce que si la décision qui était prise était erronée et si le drapeau se levait immédiatement, ça interrompait la situation avec un potentiel but marqué derrière ou une situation de penalty. Vous avez pu observer que depuis la saison 2018/2019, il y avait ce changement technique et ce que nous avons demandé aux arbitres assistants, c'est de pouvoir être beaucoup plus pertinent sur les levées de drapeaux ou lorsqu'il y a des situations qui ne prêtent à aucune interprétation et dont la décision est évidemment certaine. Cette saison, sur les hors-jeu qui sont évidents, la levée du drapeau sera immédiate plutôt que de laisser l'action se dérouler. Avec des éventuels risques qui pourraient apparaître par la suite.

Cette saison, la direction de l’arbitrage souhaite aussi éviter les regroupements de joueurs autour des arbitres. Pourquoi?

Aujourd'hui, moi je souhaite que l'arbitrage puisse contribuer à une image toujours plus positive de du football français. Et il est vrai que les situations lors desquelles vous avez 2,3,4,5 joueurs qui courent vers l'arbitre, qui encerclent l'arbitre pour contester une décision, je considère qu'elles ne sont pas très positives pour le football français. Nous avons une volonté, c'est de pouvoir, avec les clubs, avec les présidents, avec les entraîneurs, transmettre ce message pour essayer de faire disparaître ces situations et de responsabiliser encore davantage le capitaine. Comme c’est un peu le cas au rugby. S'il y a une personne, un joueur sur le terrain qui doit s'adresser à l'arbitre pour avoir des éléments d'appréciation d'une décision, c'est le capitaine. C'est ce que nous voulons proposer pour la saison 2023/2024 et je vous proposerai de faire un bilan à l'issue de la saison pour voir si ça a porté ses fruits.

L’Ifab refuse toujours la sonorisation des arbitres pour notre championnat. Ça ne changera pas cette saison, en revanche, une communication plus importante des arbitres est-elle prévue?

C'est vrai que vous revenez sur le sujet de la sonorisation. Pour lequel, la fédération s'était positionnée dès le 19 janvier dernier pour dire ‘en France, nous sommes prêts’ afin de mettre en place la sonorisation en direct et en continue. Malheureusement l'Ifab n'a pas souhaité donner une suite favorable à cette demande. Nous en avons pris acte, moi je suis intimement convaincu de ce que peut apporter la sonorisation pour permettre de comprendre l'arbitrage. Il y a eu quelques expériences la saison passée qui ont montré véritablement qu'arbitrer ce n'est pas juste siffler et donner des cartons. C'est être aussi sur une approche managériale, une approche de gestion des émotions sur un terrain. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer à ouvrir l'arbitrage à ce que nous puissions toujours davantage comprendre la façon dont les décisions sont prises. Nous porterons une communication plus accrue, plus régulière, pour pouvoir donner des éléments qui expliqueront la façon dont les décisions ont pu être prises sur les terrains et qui seront aussi le moment venu, et je l'espère le plus rarement possible, reconnaître quand certaines décisions malheureuses ont pu être prises.

“C’est une volonté de transparence”

Concrètement, comment cette communication autour des arbitres va-t-elle se dérouler?

J'ai envie de dire, c'est en fonction du contexte de la rencontre. Moi ce que je souhaite, c'est que les arbitres puissent s'exprimer s'ils le souhaitent. Il n'y a évidemment aucune contrainte. Mais comme c'est aussi le cas pour les joueurs, il ne faut pas imaginer qu'un arbitre puisse intervenir après tous les matchs en zone mixte parce qu'encore une fois, ce n'est pas le but de cette communication accrue. Et puis je pense qu’au bout d'un moment, vous vous lasseriez probablement d'entendre les arbitres intervenir. Mais en tout cas, en fonction du contexte, en fonction des décisions, il pourra y avoir des prises de parole individuelles, des arbitres. Il y aura surtout une vraie volonté de communiquer après les rencontres avec un objectif de mise en place d'un porte-parolat de l'arbitrage professionnel qui aura vocation à intervenir soit sous le format de vidéos mises en ligne sur le site de la Fédération. Soit sous le format de réponse à adresser aux médias pour expliquer la façon dont une décision peut être prise. Rappeler les textes de loi sur lesquels ces décisions sont basées, c'est une volonté de transparence et d'ouverture que je porte et qui, je l'espère, pourra apporter une plus-value sur la compréhension de l'arbitrage.

Les agressions d'arbitres au niveau amateur ont été nombreuses l’année dernière. Si on prend l’exemple de la sanction pour les professionnels lorsqu’un joueur court vers un arbitre, on veut aussi arrêter de montrer ces images au monde amateur?

Bien sûr, vous avez mis le doigt sur un élément essentiel à mon sens, c'est l'image que peut renvoyer sur les terrains de district et de Ligue, le football de haut niveau. Cette exemplarité, elle est à mon sens exigée de façon à ce que nous puissions travailler pour que le football dans sa globalité, soit toujours vécu de façon la plus positive possible. Les violences sur les arbitres sont évidemment inacceptables, et en tout cas, j'espère que cette volonté d'avancer au niveau de l'arbitrage de haut niveau se traduira ensuite concrètement sur les terrains départementaux, régionaux.

Comment féminiser l’arbitrage?

C’est en portant une politique volontariste à l'endroit des arbitres féminines. Et moi je suis aujourd'hui sur la mise en place d'un plan stratégique de développement de l'arbitrage féminin sur plusieurs saisons. Il se traduit par des moyens importants dédiés à l'accompagnement technique des arbitres féminines dès la saison 2023/2024. Il y a deux sujets, il y a un premier sujet qui concerne le développement plus important de la professionnalisation des arbitres de D1, notamment de façon à ce que nous puissions avoir très rapidement des arbitres féminines qui performent dans les compétitions internationales. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir Stéphanie Frappart qui rayonne au niveau international. Mais je le dis très clairement, il m'appartient aujourd'hui, en ma qualité de directeur de l'arbitrage, de préparer déjà l'après Stéphanie Frappart. Non pas que je souhaite que sa carrière s'arrête très rapidement, au contraire, je souhaite qu'elle soit la plus longue possible mais je souhaite donner les éléments pour que l'arbitrage féminin soit toujours plus performant au haut-niveau. De l'autre côté, il faut que la Fédération puisse porter aujourd'hui des actions très fortes qui vont favoriser le recrutement d'arbitres féminines, avec une fidélisation. Avec l’envie de pouvoir détecter les arbitres qui seront les plus prometteuses et qui mériteront un accompagnement plus important. On est vraiment sur ces deux volets. Le volet de l'arbitrage féminin de haut niveau, mais aussi le volet de la base. Les deux sont à mon sens connectés.