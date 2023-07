Coup dur pour les abonnés Amazon, qui augmente le prix de son Pass Ligue 1

Pour accéder au Pass Ligue 1 d'Amazon Prime la saison prochaine, les amateurs de football devront désormais payer 14,99 euros par mois au lieu de 12,99 euros. Cette augmentation sera effective à partir du 4 août.

Moins de matchs, mais plus cher. Dans un mail envoyé à ses abonnés mardi, Amazon Prime Vidéo a notifié l'augmentation à venir du prix de son abonnement pour avoir accés à la Ligue 1 et à la Ligue 2 via son "Pass Ligue 1".

Initialement fixé à 12,99 euros par mois, l'accès à la chaîne payante va passer à 14,99 euros par mois à partir du 4 août prochain, soit une augmentation de deux euros mensuels. Rappelons qu'à cette somme doivent être rajoutés les 6,99 euros mensuels du service Prime Vidéo classique.

L'offre saison ne change pas

Un vrai coup dur pour le portefeuille des abonnés, qui intervient alors même que la saison de Ligue 1 va voir son nombre de matches diminuer suite au passage de 20 à 18 équipes dans l'élite. Soit 4 rencontres de moins durant la saison.

Cette augmentation ne concerne que les abonnements mensuels, puisque l'offre annuelle elle ne bouge pas: l’offre saison du Pass Ligue 1 (août 2023 à mai 2024) reste proposée à 99 euros à payer en une fois.